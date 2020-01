Familieleden achter Beaulieu willen schikken om celstraffen te ontlopen IB

30 januari 2020

05u49

De tot voor kort ruziënde familieleden De Clerck van de textielgroep Beaulieu werken aan een schikking om mogelijke celstraffen te ontlopen. Dat schrijft De Standaard vandaag.

De schikking waaraan de familie De Clerck, bekend van de West-Vlaamse textielgroep Beaulieu, werkt, is het sluitstuk van het grote Beaulieu-onderzoek dat dertig jaar geleden startte. Beaulieu zelf trof eind 2016 een schikking met de fiscus, maar de familieleden regelden hun eigen zonden nog niet.

Dat proberen ze nu alsnog te doen, waarbij liefst twee grote schikkingen nodig zijn. Eén tussen de familieleden onderling en aansluitend één met het gerecht, vernam De Standaard van meerdere bronnen. De klok tikt, want komende maand zijn twee zitdagen uitgetrokken bij de kamer van inbeschuldigingstelling (KI), waarbij een vijftiental partijen pleit.

Familieruzie

De rechtstreekse aanleiding voor het gerechtelijk onderzoek is een uit de hand gelopen familie­ruzie over geld. De controlerende aandeelhouders van Beaulieu verdeelden in 2009 een belangrijk aandelenpakket onder elkaar. Het ging om de sleutelfiguren binnen de familie: het echtpaar Stefaan Colle-Ann De Clerck, Francis De Clerck en echtgenote, en Luc De Clerck en echtgenote. Ze verdeelden de aandelen tegen een bodemprijs van nog geen 12 miljoen euro, terwijl ze toen 193 miljoen waard waren.

De familieleden die verstoken bleven van de aandelen, eisten hun deel, kregen dat niet, trokken vervolgens naar het gerecht en stelden zich burgerlijke partij. Het ging om Dominiek De Clerck en Jan De Clerck, respectievelijk de jongste en oudste zoon van wijlen Beaulieu-stichter Roger De Clerck.