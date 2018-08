Familiedrama in Varsenare: moeder brengt drie jonge kinderen om het leven MMB SDVO

29 augustus 2018

08u38

Bron: Eigen berichtgeving 313 In het West-Vlaamse Varsenare, een deelgemeente van Jabbeke, is de politie een onderzoek gestart naar een familiedrama. De moeder van het gezin reed vannacht omstreeks 2 uur met opzet tegen een brugpijler op de E40. Tegen de hulpdiensten verklaarde ze dat ze haar kinderen thuis om het leven had gebracht. De hulpdiensten snelden naar de woning, maar konden enkel het overlijden van de drie jonge kinderen vaststellen.

Rond 2 uur 's nachts reed de vrouw moedwillig tegen een brugpijler op de E40 in Oostkamp. Ze overleefde de klap en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Het gaat om een vrouw van rond de dertig jaar. In haar huis werden de levenloze lichamen van drie jonge kinderen teruggevonden. Alle hulp kwam voor hen te laat. De kindjes zijn tussen 0 en 4 jaar.

De precieze omstandigheden van de feiten zijn nog niet duidelijk. Over het motief van de vrouw is nog niets bekend. De onderzoeksrechter en een afstappingsteam zijn momenteel ter plaatse. De vrouw is opgepakt.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.