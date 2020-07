Familiedrama in Henegouwen: “Miskraam en lockdown waren waarschijnlijk trigger voor de moeder”

In de provincie Henegouwen heeft een moeder van 37 dinsdag geprobeerd om haar drie kinderen te vermoorden en daarna zelfmoord te plegen . De vader van het gezin vond de lichamen toen hij thuis kwam van zijn werk. Volgens de burgemeester liggen een miskraam en de lockdown aan de basis van het familiedrama. “Die kans is inderdaad reëel”, zegt ook rouwexpert Manu Keirse. “Moeders krijgen altijd psychologische steun na een foutgelopen zwangerschap, maar door de lockdown zijn alle niet-levensbedreigende consultaties on hold gezet. Die vrouw stond er dus plots helemaal alleen voor.”