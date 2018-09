Familiedag N-VA in Plopsaland lokt 13.000 bezoekers HR

16 september 2018

17u43

Bron: Belga 4 De familiedag van de partij N-VA lokte vandaag 13.000 partijleden en sympathisanten naar Plopsaland in De Panne. Daarmee was de familiedag volledig uitverkocht. Voorzitter Bart De Wever bood zijn excuses aan voor de vele bezoekers die geweigerd moesten worden. In zijn toespraak benadrukte De Wever nogmaals het belang van de kwaliteit van het onderwijs en van het Nederlands.

"N-VA is een open partij, waar iedereen zichzelf is. Een partij met mededogen en onderlinge solidariteit". Dat antwoordde N-VA-partijvoorzitter Bart De Wever in Plopsaland tijdens de familiedag van de partij op de "bashing, gekoppeld aan intellectuele oneerlijkheid en bedrog van de voorbije weken". In zijn toespraak benadrukte De Wever nogmaals het belang van de kwaliteit van het onderwijs en van het Nederlands.

De familiedag van N-VA was, net als twee jaar geleden, volledig uitverkocht. Voorzitter Bart De Wever kondigde aan dat bij de lokale verkiezingen over vier weken 7.000 N-VA-kandidaten opkomen in 322 gemeenten en districten.

"We zetten in om ons land beter te maken voor onze allerdierbaarsten, onze kinderen en kleinkinderen", zei De Wever. "En net daarom liggen wij wakker van de kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen".

De lat hoog leggen is volgens hem de enige manier om echt gelijke kansen te geven aan iedereen. "Stop met vernieuwingen die de lat feitelijk naar beneden halen", riep hij op. "Zet de grijze massa voor de klas en niet in de onderwijsstructuren". Hij vroeg ook respect voor de "steengoede onderwijzers en onderwijzeressen, gemotiveerde leraars en leraressen".

De N-VA-voorzitter herhaalde ook het belang van het Nederlands - "Deze taal verbindt ons allemaal. Begrijpend lezen, correct schrijven, gedachten kunnen verwoorden: de overdracht van die kennis is essentieel" - en hij pleitte ervoor om de kinderen de kans te geven zich te emanciperen tot sterke burgers.