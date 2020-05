Familiebezoek in buurlanden wellicht eerder mogelijk JTO

24 mei 2020

16u27

Bron: Belga 64 Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) is ervan overtuigd dat de grenzen nog voor 8 juni kunnen opengaan voor bezoek aan familie in de buurlanden. Dinsdagavond krijgt de regering daarover een advies van de experten die de exit uit de coronamaatregelen voorbereiden (GEES). De opening van de grenzen zal wel gebeuren op basis van gelijkheid met de buurlanden.



De grenzen met de buurlanden zijn al een tijdje gesloten voor niet-essentiële verplaatsingen. Maar sinds de uitbreiding van de gezinsbubbel is toegelaten met bijvoorbeeld grootouders, weerklonk ook de vraag om grensverkeer weer mogelijk te maken voor familiebezoek.

Tijdens VTM NIEUWS zei minister De Crem deze middag dat de grenscontroles niet voor 8 juni zullen worden opgeheven. Maar met “aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid” stelde de CD&V'er dat bezoek aan familie buiten de landsgrenzen eerder zal kunnen. Dinsdag komt er een advies van de GEES en op basis van dat advies wil de minister in perspectief zetten dat het intrafamiliaal grensverkeer eerder dan 8 juni mogelijk zal zijn. “Als we dat kunnen doen, zullen we dat dinsdag of woensdag al aankondigen”, klinkt het.

Daarbij zal eveneens naar de situatie in de buurlanden moeten worden gekeken, die ook intern kan verschillen van regio tot regio. Maar voor De Crem moet er een beslissing komen die voor iedereen dezelfde is op hetzelfde moment.

Het vakantieverkeer is iets anders, benadrukt De Crem, op dat punt blijft het nog wat afwachten. “Kijk goed uit, vergewis je van de toestand en volg de reisadviezen van Buitenlandse Zaken.”

Geen terugkeer naar eerdere lockdownmaatregelen bij tweede golf

Hij gelooft ook dat er in het geval van een tweede opstoot van het coronavirus, geen terugkeer zal zijn naar de lockdownmaatregelen. De eerste reeks maatregelen hebben ertoe geleid dat we ons bevinden in de gezondheidssituatie van vandaag, zei De Crem, die benadrukte dat we geen situaties zoals in Spanje of Italië hebben meegemaakt. Zo bleven de beschikbare ziekenhuisbedden steeds onder controle.

“Wanneer er een tweede opstoot zou komen, dan denk ik dat we in een ander scenario terechtkomen, dat van de tracking en tracing”, aldus De Crem. Hij meent dat het “uitgesloten” is dat we zouden terugkeren naar eerdere lockdownmaatregelen.

Heropening horeca

Wat de horeca betreft, gelooft de minister dat het mogelijk is voor 8 juni een heropening in het verschiet te kunnen stellen. Dat betekent niet dat de deuren voordien kunnen openen, maar wel dat die heropening in het verschiet kan worden gesteld. Dat moet de mogelijkheid bieden aan cafés en restaurants een en ander voor te bereiden, zoals bestellingen plaatsen, personeel optrommelen en de leidingen kuisen.

Normaal gezien ligt de heropening op tafel van de Nationale Veiligheidsraad op 3 juni. Maar het is dus mogelijk dat de aankondiging vroeger komt.

Indien de beslissing op 3 juni valt, bestaat de kans dat de voorschriften pas op 5 juni in de late namiddag in het Staatsblad verschijnen. “De tijd tussen een beslissing die dag en een eventuele opening vanaf 8 juni is gewoon te kort”, aldus CEO Matthias De Caluwe in De Zondag.

Voorzichtigheid blijft geboden

Minister De Crem benadrukte wel dat de coronapandemie nog niet voorbij is. Er zullen bijgevolg regels gelden, zoals uiteraard die van de social distancing. In restaurants is het dan ook niet uitgesloten dat er met minder tafels moet worden gewerkt.