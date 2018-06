Familiebende opgepakt voor minstens 50 diefstallen in ziekenhuizen en winkels bvb

11 juni 2018

18u00

De politie van de zone Mechelen-Willebroek heeft een bende opgerold die al aan meer dan vijftig diefstallen gelinkt kan worden. De verdachten sloegen vooral toe in ziekenhuizen, waar ze met bankkaarten aan de haal gingen, maar pleegden ook talloze winkeldiefstallen. Van de tien verdachten werden er zeven aangehouden door de onderzoeksrechter.

Het onderzoek ging van start na de diefstal van een portefeuille in het revalidatiecentrum in Duffel op 29 juli 2017. Met de bankkaart van het slachtoffer werd op meerdere plaatsen, waaronder in Mechelen, geld afgehaald voor een totaalbedrag van enkele duizenden euro's.

Intensief speurwerk bracht een dievenbende in beeld die in heel België actief was. Er werd toegeslagen in ziekenhuizen in onder meer Aalst, Gent, Antwerpen, Brugge, Charleroi, Luik en Ath. Steeds werden bankkaarten ontfutseld van oudere mensen, waarbij veelal ook de code werd gevonden. Vervolgens werden er grote geldsommen mee afgehaald. Bij één slachtoffer zelfs tot 20.000 euro.

Familiebende

De bende - bestaande uit een familie, samen met vrienden en kennissen - pleegde daarnaast talloze winkeldiefstallen, veelal op bestelling. Zo stonden handtassen, schoenen, kledij en cosmeticaproducten op hun verlanglijstjes. Ze hadden diverse draagtassen uitgerust met aluminiumfolie om het detectiesysteem in handelszaken te omzeilen en beschikten ook over allerlei technische systemen om het veiligheidslabel van de gestolen goederen te verwijderen.

De politie voerde op 7 juni veertien simultane huiszoekingen uit in de regio Brussel. Tien verdachten werden opgepakt en voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Mechelen. Die hield zeven van hen aan. Twee verdachten mochten onder voorwaarden beschikken en één werd vrijgelaten zonder meer. Bij de huiszoekingen werden handtassen, schoenen, kledij en cosmeticaproducten in beslag genomen.