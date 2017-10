Familieband opsporen via DNA-databank kan al vanaf volgend jaar 06u16

Het afstammingscentrum komt er na hoorzittingen over gedwongen adopties. Wie vragen heeft over zijn afstamming kan vanaf ­volgend jaar terecht in een nieuw centrum waarvan een DNA-databank een wezenlijk onderdeel zal vormen. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) bereidt de regelgeving voor en trekt alvast een budget van 300.000 euro uit voor volgend jaar. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg.

In Nederland bestaat een centrale dienst waar je terechtkunt met ­afstammingsvragen al langer. Een Vlaamse expertenwerkgroep, door minister Vandeurzen aangesteld na de hoorzittingen over gedwongen adopties, beveelt nu aan om ook bij ons zo'n afstammingscentrum op te richten. Een DNA-databank die zich specifiek toelegt op het opsporen van ­familiebanden, zal er een ­wezenlijk onderdeel van vormen.

Het centrum zou al in 2018 van start gaan. ­Vandeurzen bereidt de regelgeving voor en trekt 300.000 euro uit. Daarmee komt hij niet alleen tegemoet aan de vragen van al wie in het verleden onder dwang een kind heeft afgestaan, of zelf zo'n kind is geweest. Ook wie niet weet van wie hij afstamt, zal bij het centrum en de DNA-databank kunnen aankloppen. Bij ­twijfel over het vaderschap zul je je eveneens tot het centrum kunnen wenden.