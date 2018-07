Familie zoekt hart van Frederic (28), die stierf na duw aan zomerbar: "Ik wil zijn hart nog eens horen kloppen" HA

04 juli 2018

12u31

Bron: Krant van West-Vlaanderen 0 Het overlijden van Frederic Verhelst (28) sloeg in als een bom vorig jaar in Langemark. De twintiger kwam om het leven na een bezoek aan de populaire zomerbar Le Jardin in de West-Vlaamse gemeente. Om de dood van Frederic te kunnen verwerken, is zijn familie op zoek naar zijn hart. "Ik zou zijn hart graag nog eens opnieuw horen kloppen", zegt zijn broer Arno (18) in de Krant van West-Vlaanderen.

De omstandigheden waarin Frederic stierf, zijn negen maanden na zijn dood nog steeds niet helemaal opgehelderd. Wel zeker is dat de man hard op zijn hoofd terechtkwam bij het verlaten van de populaire pop-upbar in de Diksmuidestraat. Hij zou een duw hebben gekregen, maar wie die uitdeelde is tot op vandaag niet bekend.

Onze levens zijn gestopt sinds zijn dood Arno, de broer van Frederic

Levensdroom

"De onwetendheid is ondraaglijk", zegt Arno in de Krant van West-Vlaanderen. "Het incident blijft door mijn hoofd spoken. We hebben zo veel leuke dingen gedaan samen, maar ik kon nooit afscheid nemen. Onze levens zijn gestopt sinds zijn dood", klinkt het. De jongeman bevestigt dat het onderzoek naar het overlijden van zijn broer nog loopt. "We willen dat de dader vervolgd wordt en beseft welk leed er is aangericht."

Intussen proberen de nabestaanden van Frederic het gemis op verschillende manieren op te vangen. "Ik draag altijd zijn riem en samen met mijn zussen dragen we een halsketting met zijn vingafdruk en asresten."

De familie werkt ook de woning van Frederic in de Cayennestraat in Langemark verder af, waar de twintiger een aantal maanden voor zijn dood was ingetrokken met zijn vriendin. "Het was zijn levensdroom om zijn eigen huis te bouwen. Hij is er drie jaar lang bijna elke dag komen werken. Ik ging elke week helpen", zegt Arno. "Nooit zullen we het huis verhuren of verkopen."

Toen hij hersendood was en koel aanvoelde in het ziekenhuis, was zijn hart het enige teken van leven Arno, de broer van Frederic

Organen gedoneerd

De organen van Frederic werden na zijn overlijden gedoneerd. "Zijn hart, darm, lever, pancreas, longen en nieren hebben in totaal meer dan vier mensen geholpen."

De familie doet een oproep naar de ontvanger van het hart van de West-Vlaming. Volgens Arno werd werd het hart vermoedelijk in het ziekenhuis van Leuven getransplanteerd op 3 oktober tussen 13 en 17 uur. Toen hij hersendood was en koel aanvoelde in het ziekenhuis, was zijn hart het enige teken van leven, vertelt Arno. "Ik legde mijn oor op zijn borst en hoorde zijn hart kloppen. Dat was mijn afscheid. Nu zou ik zijn hart graag nog eens opnieuw horen kloppen."

