Familie zoekt geld om dood Vlaams model (19) te onderzoeken

Ivana Esther Robert Smit stierf afgelopen donderdag in Maleisië. De familie van Ivana Smit (19), het Vlaams-Nederlandse model dat vorige week van een flatgebouw viel in Kuala Lumpur, is een crowdfunding gestart. Ze willen een patholoog naar Maleisië sturen omdat ze weigeren te geloven dat haar dood een ongeval is.

De familie heeft een forensisch-patholoog en zijn assistent bereid gevonden om naar Kuala Lumpur af te reizen om - zodra er toestemming is van de Maleisische autoriteiten - het lichaam van de 19-jarige vrouw te onderzoeken.

Ivana viel vorige week donderdag van 20 hoog van een balkon. Volgens de politie was het een ongeluk, maar de familie gelooft daar niets van. Zij vermoeden dat er een misdrijf is gepleegd toen Ivana na een nacht stappen bij een Amerikaanse zakenman en diens vrouw in hun appartement belandde. Uit onderzoek blijkt dat ze rond 10 uur van het balkon moet zijn gevallen. Pas om 15 uur werd haar naakte lichaam ontdekt op een balkon veertien verdiepingen lager. De Amerikaan beweert dat hij sliep toen Ivana viel. Ook zijn vrouw ontkent elke betrokkenheid. Het koppel had, net als Ivana, sporen van alcohol, xtc en amfetamine in het bloed. Ze zijn opgepakt wegens drugsbezit en inmiddels vrij op borgtocht.

Onder druk van de media over de dood van het meisje en door een verzoek van de Nederlandse ambassade aan Interpol om de zaak in handen te nemen, is er inmiddels een veel uitgebreider politieonderzoek gestart. Ook de familie neemt nu het heft in eigen handen. Aanvankelijk had de politie in Maleisië laten weten dat er geen kwaad opzet in het spel was.

Met de inzameling op doneeractie.nl hoopt de familie 5.000 euro op te halen om de reis- en verblijfkosten van de patholoog te kunnen dekken. Daarnaast wil de familie een Amerikaanse onderzoeker inschakelen om te achterhalen wat er is gebeurd in de uren voor Ivana's overlijden. Intussen is er al 2.000 euro ingezameld.