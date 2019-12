Familie vermiste Max (23) doet ultieme oproep VTM NIEUWS

19 december 2019

19u40 855 gerecht De familie van Max Meijer, de Nederlandse jongeman van 23 die al meer dan tien dagen vermist is, lanceert een emotionele oproep naar mensen die hem nog gezien hebben.

Max werd de ochtend van 8 december het laatst gezien aan Het Eilandje in Antwerpen, na een nacht stappen met een vriend. De politie zocht vanmorgen met een sonarboot en een duiker in de dokken van Het Eiland, maar tevergeefs.



De familie van de jongen kwam vanuit Nederland naar Antwerpen om de zoekactie van de politie te volgen. Zijn moeder, zus, twee tantes en een oom zijn vertwijfeld en willen nieuws over de jongeman uit Ossendrecht, net over de grens.

Hoop

“Na twee dagen heb je het verdriet, dat je mist,” zegt Jappie Buijk, de oom van Max. “Na drie-vier dagen hoop je hem terug te vinden. De hoop wordt zo klein, het zoekgebied wordt gelukkig ook kleiner. Maar goed, de kans op een goede afloop is naar ons idee minimaal aan het worden.”

De familie hoopt alsnog iets te weten te komen. “Gewoon iets, al is het maar iets”, aldus Natasja Buijk, de tante van de jongen. “Een tip. Alles is gewoon bruikbaar. Want dit is gewoon een kwelling, hierin te blijven hangen en niets weten.”

Oproep

De zoekacties op het water zijn afgelopen, tot er nieuwe aanwijzingen zijn. De familie doet alsnog een ultieme oproep naar mensen die Max die zondagochtend nog gezien hebben. “Degenen die hem hebben gezien, alsjeblieft, laat gewoon iets weten”, zegt zijn tante. “Al heb je kleine dingen gezien. Al kunnen het kleine dingen zijn die ons kunnen helpen. Graag. Heel graag.”

