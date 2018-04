Familie van vermoorde Stijn Saelens tevreden met uitspraak in zaak over kasteelmoord rvl

18 april 2018

16u45

Bron: Belga 1 De advocaat van de ouders van Stijn Saelens reageert tevreden op het vonnis in de zaak van de kasteelmoord. Voor meester Jan Leysen was het vooral belangrijk dat de manipulatieve kant van André Gyselbrecht in het vonnis aan bod kwam.

"Het is een evenwichtig vonnis. Voor mijn cliënten is het vooral belangrijk dat het jarenlang besmeuren van Stijn Saelens is rechtgezet en dat de rechtbank die houding niet gewaardeerd heeft. Het is goed dat de manipulatieve en tirannieke kant van André Gyselbrecht aan bod is gekomen." De ouders van het slachtoffer rekenden op een straf van meer dan 20 jaar. "Voor hen ging het vooral om André Gyselbrecht, hij is de bron van het kwaad. Het is goed dat ook de andere beklaagden veroordeeld zijn, maar daar waren zij minder mee bezig."

Werner Saelens en Anne-Marie Dupont kregen van de rechtbank elk een schadevergoeding van 35.000 euro toegewezen. Aan de twee broers en de twee zussen van het slachtoffer moeten de beklaagden een schadevergoeding van elk 20.000 euro betalen.

Over de schadevergoedingen voor Elisabeth Gyselbrecht en haar nieuwe vriend wordt later beslist. Zij vroegen immers slechts een voorlopige euro schadevergoeding. Hetzelfde geldt voor de kinderen van Saelens en Gyselbrecht, die vertegenwoordigd werden door voogd ad hoc Rik Demeyer.

"Recht is geschied"

"Recht is geschied." Dat is de eerste reactie van meester Joris Van Cauter op het vonnis van de correctionele rechtbank van Brugge in de kasteelmoord . Zijn cliënt, Roy Larmit, kreeg 15 jaar cel. "We zullen het vonnis eerst bespreken met onze cliënt vooraleer we ons beraden over eventuele verder stappen."

Franciscus 'Roy' Larmit (40) werd veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor de moord op Stijn Saelens. De Tilburger voerde zijn oom Antonius van Bommel naar het kasteel Carpentier. Het openbaar ministerie had 24 jaar cel en 15 jaar terbeschikkingstelling gevorderd.

"Goed resultaat"

De verdediging van Pierre Serry kan zich vinden in de veroordeling tot 21 jaar cel voor zijn aandeel in de moord op Stijn Saelens. Het openbaar ministerie had immers 26 jaar cel en 15 jaar terbeschikkingstelling gevorderd.

"Met zijn strafblad beschouwde onze cliënt alles minder dan 25 jaar als een goed resultaat", aldus meester Kris Vincke. In het vonnis verwees de rechtbank onder andere naar de druk die door André Gyselbrecht op de man uit Aalter gezet werd. "Dat toont aan dat we de juiste strategie gevolgd hebben. Zijn bekentenissen zijn gewaardeerd door de rechtbank."

Wellicht zal de verdediging geen beroep aantekenen tegen het vonnis, maar dat moet uiteraard nog besproken worden met Serry zelf.