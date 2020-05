Familie van Théo Hayez lanceert nieuwe website: “We smeken getuigen om naar voren te komen” SVM

25 mei 2020

15u02

Bron: Belga 0 Volgende zondag zal het precies één jaar geleden zijn dat Théo Hayez in het Australische Byron Bay verdween. In een verklaring toont de familie zich dankbaar voor alle steun die ze gekregen heeft. Er wordt ook een nieuwe website gelanceerd waarop iedereen informatie kan verstrekken die tot antwoorden kan leiden. "We smeken getuigen om naar voren te komen. We blijven iedereen die informatie achterhoudt vragen om open kaart te spelen", luidt het.

De 18-jarige Théo Hayez uit Overijse reisde eind 2018 naar Australië en zou begin juni 2019 terugkeren naar België. Hij werd voor het laatst gezien op de avond van 31 mei 2019 in de badplaats Byron Bay, in de staat New South Wales. De dag nadien werd het signaal van zijn telefoon opgepikt bij de vuurtoren van Byron Bay.

"We willen het publiek bedanken voor hun steun tijdens dit zeer moeilijke jaar. De vrijgevigheid van iedereen -tot volslagen onbekenden toe- heeft ons weggeblazen en blijft ons helpen deze nachtmerrie te doorstaan", klinkt het in de verklaring van zijn ouders.

“Hou hem in jullie hart en geest”

"We missen onze zoon heel erg, maar in deze bijzonder moeilijke tijden willen we de media vragen om onze privacy te respecteren. Onze familie en vrienden in Australië doen fantastisch werk om de zoektocht voort te zetten en we hebben geen verdere commentaar te geven. Behalve dan dat we jullie allemaal vragen om Théo in jullie hart en geest te houden. Samen moeten we erachter komen wat er met hem is gebeurd."

“We blijven geloven dat Théo's verhaal veel meer inhoudt dan wat aan het licht is gekomen. Zijn familie en vrienden, de inwoners van Byron Bay en iedereen die zich bekommert om de veiligheid van jonge reizigers verlangen ernaar dat het hele verhaal van die nacht aan het licht komt. We hebben hoge verwachtingen van het werk van de onderzoeksrechter en haar toegewijde team van advocaten. We blijven geloven dat iemand over informatie beschikt die nieuw bewijs aan het licht kan brengen", klinkt het verder.

#lookingfortheo

"Als je een kaars aansteekt, een mandala maakt of een liedje bedenkt, willen we graag weten dat je dat voor Théo hebt gedaan”, besluiten de ouders. “Deel alsjeblieft online alle geweldige manieren waarop je laat zien dat Théo 12 maanden later voor jou nog van belang is met de hashtag #lookingfortheo. Blijf alsjeblieft aan hem denken en blijf Theo's verhaal vertellen.”

Iedereen met relevante informatie kan terecht op de nieuwe website, het mailadres theohayezinfo@gmail.com of het telefoonnummer +61474383843.

