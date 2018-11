Familie van Sharon (22) dient klacht in tegen ex-vriend Davy K. na dodelijk ongeval in Vleteren Parket gaat vooralsnog uit van ongeval, verzwaring is mogelijk Hans Verbeke

06 november 2018

12u15

Bron: Eigen berichtgeving 93 De familie van Sharon Gruwez, de 22-jarige vrouw die op Allerheiligen ’s nachts stierf als passagier in een auto-ongeval in het West-Vlaamse Vleteren, heeft zich burgerlijke partij gesteld tegen de bestuurder van het voertuig, Sharons ex-vriend Davy K. Dat bevestigt het Ieperse parket.

Davy K. (29) uit Vleteren was bestuurder van de gecrashte BMW. Door de klacht met burgerlijke partijstelling is nu ook een onderzoeksrechter gevorderd. Die kan bijkomende onderzoeksdaden bevelen in het gerechtelijk onderzoek dat vrijwel onmiddellijk na het dramatische ongeval was gestart. Het parket behandelt het dossier vooralsnog als een dodelijk ongeval waarvoor Davy K. op termijn zal moeten terechtstaan. De aard van de onderzoeksdaden die gesteld worden, kunnen echter leiden tot een verzwaring van de kwalificatie die Davy K. ten laste wordt gelegd. Als het onderzoek sterke aanwijzingen zou opleveren die bijvoorbeeld duidelijk maken dat de man bewust het ongeval heeft veroorzaakt, kan hij worden vervolgd voor doodslag of zelfs moord.



Bijzonder nerveus

Sharon Gruwez uit Boezinge (Ieper) genoot op de vooravond van Allerheiligen van een uitstapje met haar vaste vriendenkliek, in een café in Poperinge. De sfeer was uitstekend, tot de jonge vrouw plots een sms kreeg van ex-vriend Davy K. Die wilde weten waar ze was. Volgens haar vrienden arriveerde de man weinige tijd later in het café. Hij was bijzonder nerveus en stelde zich agressief op tegen de vrienden van Sharon. Hij daagde één van hen verschillende keren uit om naar buiten te gaan. Davy K. ging na een tijdje weg, maar nam de smartphone van zijn ex-liefje mee. Zij was daar allerminst mee opgezet. Een tijd later arriveerde K. weer in het café en kreeg de jonge vrouw haar smartphone terug. De sfeer bleef volgens de vrienden echter grimmig.

K. dwong Sharon om met hem mee te gaan. Hoewel de vrienden haar dat absoluut afraadden, gaf de jonge vrouw toch toe. “Voor de lieve vrede”, klonk het. De BMW van Davy K. vertrok daarop in volle vaart. Een dik kwartier later botste het voertuig aan hoge snelheid tegen een geparkeerde schoolbus, langs de N8 in Vleteren. Sharon Gruwez werd uit het voertuig geslingerd en overleed kort nadien ter plaatse. Davy K. kon volgens getuigen nog zelf uit het wrak stappen. De man mocht dezelfde dag nog het ziekenhuis verlaten.



Partnergeweld

Sharon Gruwez zette ongeveer een jaar geleden een punt achter de relatie die ze had met K., nadat ze verschillende keren het slachtoffer was geworden van partnergeweld. K. werd daarvoor afgelopen zomer nog veroordeeld tot zeven maanden voorwaardelijk en een effectieve boete van 400 euro. De man moest zich ook aan een aantal probatievoorwaarden houden. Zo mocht hij bijvoorbeeld niet langer alcohol en/of drugs gebruiken. Na het ongeval van vorige week stapten intussen al verschillende mensen (familieleden en vrienden) spontaan naar de politie om een verklaring af te leggen, niet alleen over wat zich kort voor het ongeval in het café afspeelde maar ook over wat er in de voorbije maanden en jaren is gebeurd tussen het (ex-)koppel. Komende zaterdag wordt de jonge vrouw begraven.