Familie van Lamine (27) die stierf tijdens uithuiszetting dient klacht in

Hans Verbeke

11 mei 2018

15u13

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een advocaat heeft namens de familie van Moïse ‘Lamine’ Bangoura vandaag bij het parket van Kortrijk klacht met burgerlijke partijstelling ingediend. Lamine (27) stierf dinsdag toen hij door een deurwaarder en de politie in Roeselare uit zijn sociale huurwoning werd gezet.

Zijn familie is er van overtuigd dat Lamine gestorven is als gevolg van politiegeweld, iets waarvan het Kortrijkse parket eerder deze week nochtans had aangegeven dat daar geen aanwijzingen voor zijn.

"Mijn cliënten willen zo snel mogelijk weten wat hun verwante is overkomen”, zegt de Brusselse advocaat Kristof Lauwens. “Dat is begrijpelijk. In die zin zijn we dan ook tevreden dat er een onderzoeksrechter is aangesteld. Ik hoop binnen de maand inzage te krijgen in het dossier. De resultaten van de autopsie, die in het dossier zullen steken, zijn van cruciale waarde.” Die resultaten zijn inmiddels gekend maar behoren tot het geheim van het vooronderzoek. “Voorlopig wordt daar niet over gecommuniceerd”, zegt parketwoordvoerder Tom Janssens.