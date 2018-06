Familie van Ivana Smit looft beloning uit voor gouden tip IB

04 juni 2018

03u10

Bron: Belga 0 De nabestaanden van de eind vorig jaar overleden Vlaams-Nederlandse model Ivana Smit loven een beloning van 50.000 dollar (bijna 43.000 euro) uit voor de tip die leidt tot de aanhouding en veroordeling van de verantwoordelijke voor de dood van het achttienjarige meisje.

Dat meldt de advocaat van de familie, Sébas Diekstra. De familie is overtuigd dat haar val van een balkon in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur geen ongeluk was.

Smit overleed op 7 december. Zij was die nacht op bezoek bij een Amerikaans echtpaar. Het is niet duidelijk of de jonge vrouw al overleden was voordat ze viel. In haar lichaam werden grote hoeveelheden drugs gevonden.