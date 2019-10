Familie van Eve Poppe over glazenwasser: "Ik wil de confrontatie met hem aangaan” MVW

02 oktober 2019

15u58

Bron: VTM Nieuws 1 De 55-jarige glazenwasser Stephaan Du Lion bekende gisteren de moord op Eve Poppe uit 1992. Dat gebeurde toen hij op eigen vraag opnieuw verhoord werd. De familie van Eve Poppe wil nu vooral antwoorden. “Als ik de kans zou krijgen, dan wil ik zeker een confrontatie met hem”, reageert de halfzus van Eve Poppe, Pascale Poppe.

De 38-jarige Eve Poppe werd op 9 september 1997 dood aangetroffen in haar woning aan de Argentiniëlaan op de Antwerpse Luchtbal. De politie vond destijds haar levenloze lichaam in de slaapkamer. Het slachtoffer bleek te zijn gewurgd met een touw en kreeg verschillende messteken in de borststreek. Het gevoerde onderzoek leverde niet de gehoopte doorbraak op. Dankzij een DNA-match werd het onderzoek dit voorjaar heropend.

22 jaar na datum heeft Stephaan Du Lion bekend. Voor Pascale Poppe, de halfzus van Eve Poppe was de bekentenis moeilijk te vatten. “Ik ben er niet goed van. Als ik de kans zou krijgen, dan wil ik zeker een confrontatie met hem. Ik wil weten of hij het lef heeft om mij recht in de ogen te kijken. Om mij dan te kunnen vertellen wat hij heeft gedaan.”

Du Lion zat al in de gevangenis voor de moord op Ariane Mazijn in 1992. Ook bij haar familie is het hard aangekomen. Du Lion was destijds de glazenwasser van het gebouw waar Mazijn als conciërge woonde.