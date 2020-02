Familie Tine Nys in cassatieberoep tegen uitspraak euthanasieproces: wat betekent dat? SRB EV

17 februari 2020

21u03 34 De familie van de overleden Tine Nys gaat in cassatieberoep tegen de uitspraak van het hof van assisen in de euthanasiezaak. De advocaat van de familie zegt dat ze dat doen uit principe. De artsen riskeren geen celstraf meer, ook niet als cassatie het assisenarrest verbreekt.

Het hof van assisen heeft de drie artsen die betrokken waren bij de euthanasie van Tine Nys vorige maand vrijgesproken voor de verkeerde toepassing van de euthanasiewet. Die vrijspraak blijft geldig. Zélfs als het hof van cassatie de familie gelijk geeft en het arrest verbreekt. Dat komt omdat de burgerlijke partij alleen in cassatie kan gaan tegen de uitspraak over hun ‘burgerlijke belangen’ zoals een schadevergoeding. De strafrechtelijke kant van de zaak - het proces tegen de drie artsen - kan niet worden overgedaan omdat het openbaar ministerie geen cassatieberoep heeft aangetekend.

Als Joris Van Cauter gelijk krijgt, zullen de burgerlijke belangen van de zaak opnieuw besproken worden voor een assisenhof zónder jury. Dat hof kan de familie Nys dan nog een schadevergoeding toekennen. Al gaat het de familie vooral om het principe: “Het staat vast dat de euthanasiewet niet gerespecteerd werd”, zegt advocaat Joris Van Cauter. “Maar dat staat nergens in het arrest. We zullen dat in cassatie aantonen, zonder jury, en hopen dat het arrest verbroken wordt.”