Familie staat voor raadsel: vermiste Belg (32) is na maand terecht, maar lijdt aan geheugenverlies

20 februari 2019

09u27

Bron: La Meuse 2 Wat is er gebeurd met Gatien Danhiez? Die vraag houdt de familie van de 32-jarige man uit Dinant in haar greep. Danhiez verdween op 20 januari spoorloos, maar dook afgelopen zondag weer op. Naar zijn whereabouts is het raden: de man lijdt schijnbaar aan geheugenverlies en kan zich bijna niets meer herinneren.

Op 20 januari raakte Danhiez vermist. Hij verliet die dag om 4 uur ‘s ochtends zijn woonplaats Anseremme bij Dinant, om een vriend te gaan ophalen in de luchthaven, maar de dertiger zou daar nooit aankomen. Al snel was sprake van een onrustwekkende verdwijning en werd een opsporingsbericht verspreid door Justitie.

Wekenlang bleef de familie van de man in het ongewisse, tot zondagavond. Bijna een maand na zijn verdwijning, kreeg de moeder van Gatien plots telefoon van haar zoon. Hij belde vanuit een nachtwinkel in Anhée en vroeg om hem te komen halen. “Zijn stem klonk erg verzwakt”, zegt zijn stiefvader Bernard Bailly in La Meuse. “Maar het was wel degelijk Gatien.”

Maandag bevestigde de politie op Twitter dat de man terecht is.

#Feedback - Gatien DANHIEZ vermist in Dinant op 20/01/19 is teruggevonden. Bedankt voor uw medewerking. Opsporingsberichten(@ politie_zoekt) link

“Verlaten caravan”

Waar Gatien de voorbije weken heeft uitgehangen, blijkt een mysterie. Zelf herinnert de man zich amper iets, zeggen hij en zijn familie in La Meuse.

“Zondag werd ik wakker met het idee mijn moeder te vinden”, vertelt de dertiger, die verder weinig kwijt kan, of wil, over zijn verdwijning. Hij zou langs de Lesse en de Maas hebben gewandeld om tot bij zijn moeder in Namen te geraken, maar strandde oververmoeid in Anhée. Vanuit een nachtwinkel in die Naamse plaats pleegde hij het verlossende telefoontje naar zijn moeder.

“Hij herinnert zich dat hij in een verlaten caravan heeft geslapen”, zegt stiefvader Bernard. “Maar hoe hij al die tijd heeft kunnen overleven, weten we niet. Toen we hem gingen ophalen, droeg hij geen jas om zich te beschermen tegen de koude”, klinkt het verbaasd.

Psychologisch trauma

Maandag werd Gatien uitgebreid onderzocht in een ziekenhuis in Namen, waar hij onder andere neurologische testen onderging. Artsen vonden geen sporen van fysiek geweld. Mogelijk is zijn geheugenverlies het gevolg van een psychologisch trauma, meldt La Meuse. Gatien is van plan om zich verder te laten onderzoeken. “Want ik maak mij enorm zorgen”, zegt hij.

Voor zijn familie blijft de verdwijning voorlopig een mysterie. “Wij willen natuurlijk weten wat er gebeurd is, maar vandaag is dat niet het belangrijkste. We zijn vooral blij dat hij weer bij ons is”, besluit zijn stiefvader.