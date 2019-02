Familie slachtoffers schietpartij Antwerpen: “Geen sprake van zelfverdediging. Dader zat koffietje te drinken aan overkant van straat” Sander Bral

04 februari 2019

16u11

Bron: eigen berichtgeving 0 800 familieleden, vrienden en sympathisanten hebben afscheid genomen van Emre Sogutlu. De man werd afgelopen weekend het slachtoffer van een schietpartij in de Antwerpse Brederodestraat. Intussen lopen de versies van de feiten sterk uiteen. “Hij is aangevallen en met een mes bedreigd”, aldus de raadsman van de verdachte. “Op camerabeelden is te zien dat dader helemaal niet bedreigd wordt”, aldus de familie van de slachtoffers.

Het plein voor de Mehmet Akif Moskee aan de Desguinlei in Antwerpen was vanmiddag het decor voor een gebedswake voor Emre Sogutlu. Emre en zijn neef Ozan werden zaterdagmiddag neergeschoten door Mehmet Y. in de Brederodestraat iets verderop. Emre overleefde de schietpartij niet, neef Ozan werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de advocaat van de dader was er sprake van wettige zelfverdediging na pesterijen en bedreigingen door de latere slachtoffers. “Een grove leugen”, reageerde de familie van de neergeschoten neven Emre en Ozan Sogutlu. “Op de camerabeelden is te zien dat er ruzie ontstaat aan de pittazaak. De neven gooien het raam in met een verkeersbord en gaan dan weg. Van de andere kant van de straat komt dan vader Mehmet Y. aangestapt. Hij zat in een café aan de overkant van de straat koffie te drinken. Hij trekt zijn pistool en lost enkele schoten. Die man werd op geen enkel moment bedreigd.”

De lokale politie van Antwerpen was zowel zichtbaar als anoniem aanwezig op de gebedswake maandag. “Onze bemiddelingsteams in burger hebben contact gehouden met de familie en sympathisanten van het slachtoffer”, klinkt het bij de politie. “Het wijkteam was ook ter plaatse en onze diensten zorgden ervoor dat de massale opkomst geen invloed had op het verkeer. Op het hoogtepunt van de dienst telden we zo’n achthonderd koppen die hun steun kwamen betuigen. Er stonden extra manschappen op wacht in de buurt die konden ingrijpen wanneer de sfeer zou omslaan. Maar dat is voor alle duidelijkheid niet gebeurd. Alles is rustig en sereen verlopen.”

Na een collectief gebed in stilte werd Emre’s kist weggedragen voor repatriëring. Vrienden en sympathisanten kregen de kans om de naasten van Emre te condoleren. Over de omstandigheden van de schietpartij en eventuele spanningen tussen Turken en Koerden, wilden de meeste bezoekers niet te veel kwijt. “Wij zijn nu enkel bezig met rouwen en het steunen van de familie, niet met politiek. De geschikte instanties zullen de verantwoordelijken wel veroordelen en straffen. Dat is niet aan ons.”

Verhoogd politietoezicht

Enkelingen maakten zich wel zorgen over de spanningen tussen de twee bevolkingsgroepen in de buurt rondom Brederode. “Het is erg om te zien hoe elk klein geschil in onze buurt onmiddellijk escaleert en politiek uitgespeeld wordt. Wij willen in alle vrede en zonder angst in onze buurt leven, maar dat is jammer genoeg niet altijd mogelijk.”

Ook maandag bleef de lokale politie nog verhoogd toezicht houden in en rond de Brederodestraat. “Echt zaken gaan bewaken, doen we niet, maar we houden wel enkele locaties in het oog om eventuele escalaties te voorkomen”, besluit de politie. “Onze bemiddelingsteams en wijkteams draaien sinds het incident overuren in de buurt.”