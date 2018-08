Familie ontroostbaar na dodelijke aanrijding in Sint-Niklaas AV

21 augustus 2018

17u58

Bron: TV Oost 1 De familie en vrienden van het gezin dat gisteren het slachtoffer werd van een dodelijke aanrijding in Sint-Niklaas, kwam vandaag samen om steun te zoeken bij elkaar. Gisternammidag reed een 21-jarige jongeman een moeder en haar twee dochters aan in de Antwerpse Steenweg. Daarbij kwam het vijfjarig dochtertje om het leven.

De slachtoffers zijn een 42-jarige moeder en haar twee dochters van 8 en 5 jaar oud uit Sint-Niklaas. Het 5-jarige meisje overleefde de klap niet. De andere twee slachtoffers werden met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Intussen zou het 8-jarig meisje buiten levensgevaar zijn.



(lees verder onder de video)

Vermoedelijk reed de bestuurder aan een veel te hoge snelheid. Bovendien zou hij geen geldig rijbewijs op zak hebben gehad en heeft hij een crimineel verleden. De bestuurder werd deze middag voorgeleid in Dendermonde op verdenking van onopzettelijke doding, onopzettelijke slagen en verwondingen, rijden zonder geldig rijbewijs en vluchtmisdrijf. Vrijdag verschijnt hij voor de raadkamer in Dendermonde, die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.



De man is een Nederlander van Angolese afkomst die in Sint-Niklaas woont. Zijn medepassagiers waren een 21-jarige man en een vrouw van 24, beiden uit Waasmunster.