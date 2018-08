Familie ontroostbaar na dodelijke aanrijding in Sint-Niklaas: "Dit mag niet meer gebeuren" Jolien Lelièvre Wim Naert

21 augustus 2018

17u58

Bron: VTM Nieuws 8 De familie van de slachtoffers van het ongeval in Sint-Niklaas reageren verslagen. “Ze moeten ervoor zorgen dat dit niet meer kan gebeuren”, zegt de zoon van de moeder aan VTM Nieuws. Bij het ongeval stierf een meisje van vijf, haar zusje (8) raakte zwaargewond. Hun moeder vecht nog voor haar leven. De vader van het gezin verbleef in Afrika, maar is onderweg naar België.

De familie van de vrouw kwam vandaag samen in Sint-Niklaas om te bidden en het drama samen te verwerken. Dat de bestuurder geen rijbewijs had “maakt het erger, maar het is gebeurd. We kunnen er niets meer aan veranderen”, zegt de zoon van de moeder. “Zelfs al had hij een rijbewijs, dan kon dit nog gebeuren. Maar ze moeten ervoor zorgen dat het niet meer kan gebeuren.”

De chauffeur blijft intussen in de cel. Het gaat om Nederlander van Angolese afkomst (21) die in Sint-Niklaas woont en die geen rijbewijs had. De man is bekend bij de politie voor onder meer diefstal met geweld en drugsdealen. De bestuurder werd deze middag voorgeleid in Dendermonde op verdenking van onopzettelijke doding, onopzettelijke slagen en verwondingen, rijden zonder geldig rijbewijs en vluchtmisdrijf. Vrijdag verschijnt hij voor de raadkamer in Dendermonde, die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.