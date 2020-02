Familie Nys na euthanasieproces opnieuw getroffen: moeder van Tine in coma na hartstilstand Cédric Maes

01 februari 2020

12u22

Bron: Eigen berichtgeving 82 De moeder van Tine Nys (38), de vrouw om wie het euthanasieproces de voorbije twee weken draaide, heeft gisterenavond een hartstilstand gekregen. Ze wordt sindsdien in een kunstmatige coma gehouden. Dat bevestigt Joris Van Cauter, de advocaat die de familie Nys bijstond tijdens het euthanasieproces, aan onze redactie.

“Of de hartstilstand een rechtstreeks gevolg is van het proces weet ik niet, maar het zal er geen goed aan hebben gedaan”, aldus advocaat Joris Van Cauter. Hij kreeg het slechte nieuws zelf te horen van de familie Nys, die hij de voorbije twee weken bijstond op het assisenproces dat draaide rond de euthanasie van Tine.

De moeder van Tine was de voorbije twee weken niet aanwezig op het proces omwille van hart- en vaatproblemen. Tijdens de eerste week van het proces onderging ze een ingreep, nadien begon ze thuis te revalideren. “Feit is dat dit assisenproces zwaar ingehakt heeft op de familie”, aldus Van Cauter. “Het ging al niet zo goed met de moeder van Tine, en dan volgden er insinuaties langs alle kanten dat ze zich verschool achter haar medische problemen om niet op het proces aanwezig te moeten zijn. Totaal ongepast, en met zware gevolgen voor de familie.”

De familie ‘verloor’ het proces, omdat de drie artsen donderdagavond over de volledige lijn werden vrijgesproken. Ze stonden terecht voor de euthanasie van Tine in 2018, die volgens de familie niet volgens de wet zou zijn verlopen. Volgens Van Cauter is de kern van het proces – of de euthanasie bij Tine volgens de wet is verlopen of niet – volledig verschoven naar het proces van de familie Nys.

“Dat gezin is uitgewrongen en geradbraakt na de voorbije twee weken. Blijkbaar kan alles in assisen. Hoe hard er op die familie is gebasht, is ongezien”, aldus de strafpleiter. “Na al die harde taal aan het adres van de familie is dit een nieuwe klap voor hen. Ze zijn al 10 jaar in een juridische strijd verwikkeld omtrent de dood van hun zus of dochter Tine, moesten twee rampweken in de assisenzaal doorstaan en nu dit. Het spreekt voor zich dat de familie Nys zwaar getekend is.”