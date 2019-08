Familie Kayleigh (14) reageert na dodelijk ongeval: “We koesteren geen wrok, daarmee krijgen we haar toch niet terug” Inge Bosschaerts

19 augustus 2019

18u57 0 Bij een zwaar verkeersongeval in Nieuwerkerken, bij Aalst is afgelopen nacht de 14-jarige Kayleigh Leemans om het leven gekomen. Ze was op de terugweg van de kermis toen de wagen waarin ze samen met drie andere tieners zat, tegen een geparkeerde oplegger botste. De 18-jarige bestuurder van de auto had enkel een voorlopig rijbewijs en mocht dus geen passagiers vervoeren. De familie van Kayleigh zegt geen wrok te koesteren. “Daarmee krijgen we haar toch niet terug.”

“Amuseer je vanavond, maar wees voorzichtig. Stap niet in de auto bij jonge gasten die nog niet goed kunnen rijden. Ah, en wees ook voorzichtig met mijn voordeur, alsjeblieft. Trek ze niet te hard dicht, want dan davert het hele huis.” Nonkel Christophe Hazaer stuurde zijn nichtje Kayleigh gisteravond met een zakcentje en wat goede raad naar de kermis in Mere. “Maar mijn woorden waren nog niet koud, of daar sloeg de voordeur al dicht: ‘Boenk!’ En om 3 uur ‘s nachts rinkelde ook mijn telefoon: een vriend van Kayleigh. Die me huilend belde om te vertellen dat mijn nichtje samen met drie andere tieners in een auto zat die tegen een vrachtwagen was gebotst, en dat zij die klap niet overleefd had.”

Hun wagen kwam uit een landweg gereden die enkel toegankelijk is voor landbouwvoertuigen. Vervolgens kwam de auto tegen een geparkeerde vrachtwagen terecht. Hoe dat precies gebeurde, is nog onduidelijk. De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Volgens de eerste vaststellingen reed de bestuurder niet te snel. Onderzoek moet nu nog uitwijzen of hij onder invloed was, of op het moment van het ongeval bezig was met zijn gsm.

De bestuurder, een jongen van 18, had enkel een voorlopig rijbewijs. Hij mocht dus geen passagiers vervoeren en niet rijden tijdens weekendnachten. Toch zegt de familie van Kayleigh geen wrok te koesteren ten opzichte van de bestuurder. “Wat winnen we daarmee? Ja, die chauffeur had nog maar een voorlopig rijbewijs. En nee, eigenlijk had hij geen passagiers mogen meenemen. Maar ik kan hem nog honderd keer zijn vet geven voor het verdriet dat hij heeft aangericht, daarmee krijgen we onze Kayleigh toch niet terug. Al doet het onnoemelijk veel pijn dat we haar moeten afgeven. Zaterdag zouden we samen naar Spanje vertrekken, om daar Kayleighs verjaardag te gaan vieren. Ze zou zondag 15 worden. En nu moeten we plots haar begrafenis regelen.”