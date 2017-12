Familie gelooft niet dat model (19) per ongeluk van balkon viel: "Ook zelfmoord is uitgesloten" FT

17u30 281 RV Ivana Esther Robert Smit. Het Belgisch-Nederlandse model Ivana Esther Robert Smit (19) is deze week op tragische wijze om het leven gekomen in Maleisië. De jonge vrouw, vermoedelijk onder invloed van alcohol, viel van de 20ste verdieping van een flatgebouw naar beneden. Een tragisch ongeval, klinkt het, maar daar twijfelt haar familie aan.

De vrouw werd naakt teruggevonden op het balkon van de zesde verdieping. Ze werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Bronnen zeggen dat ze vlak voor het incident op stap was geweest met de eigenaar van de flat, een Amerikaanse man en diens vrouw uit Kazachstan. Het trio keerde wat later terug naar het appartementsgebouw. De vrouw van het koppel zou al gaan slapen toen Ivana de fatale val maakte. Ze viel over het balkon door een luifel.

De politie ter plaatse bevestigt dat er geen kwaad opzet in het spel is. "Het gaat om een tragisch ongeval", zei de politiechef van in Kuala Lumpur, de hoofdstad van Maleisië. Familie en vrienden geloven niet dat het een ongeluk was. Haar ouders en broer, die in het Limburgse Peer wonen, zijn gisteravond halsoverkop naar de Maleisische hoofdstad gevlogen. Daar zijn ze vanochtend aangekomen. Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft intussen de dood van de vrouw bevestigd.

Triumph

"Het is té toevallig", reageert een kennis van de familie. "We waren zeven jaar ongeveer buren in Kuala Lumpur toen Ivana bij haar grootouders woonde. Hoe kan ze zomaar vallen? Waarom was ze naakt? Zelfmoord is uitgesloten. Deze week liep ze nog een show voor lingeriemerk Triumph. Ivana had het nog zo druk met het leven. Ze was heel professioneel en verantwoordelijk, echt geen vrouw die laveloos van een balkon valt.’’ En de balustrades van de appartementsgebouwen zijn hoog, zo weet hij. Wat er wél gebeurd is, is ook voor hen nog onduidelijk. "We hoorden dat de vrouw van de Amerikaan was vertrokken voordat het gebeurde."

Ivana Smit veroverde op haar vijftiende de derde plaats in Supermodel Search 2014 in Maleisië. En ze was ook finaliste voor Top Model Belgium 2018. Daar maakte ze drie weken geleden nog reclame voor op haar Facebookpagina. Smit had de Belgische-Nederlandse nationaliteit.