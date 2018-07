Familie gelooft niet dat dood 66-jarige Gentse wanhoopsdaad was: "Vlak voor dood nog gebeld. Ze klonk zo optimistisch" SRB/JEW/VDS

17 juli 2018

00u00 0 Is de dood van de 66-jarige vrouw wier lichaam gisteren in het Gentse Citadelpark gevonden werd het gevolg van een nachtelijk ongeluk of een wanhoopsdaad? De broer van Edith Lepeer weigert de piste van zelfdoding te geloven. "De dag van haar dood heb ik haar gebeld. Ze klonk optimistisch."

Haar lichaam dreef in een vijver in het Gentse Citadelpark, haar schoenen stonden langs de waterkant. Het waren voorbijgangers die Edith Lepeer opmerkten in het water en de hulpdiensten verwittigden. Maar toen de duikers van de brandweer aan de oever kwamen, was duidelijk dat er niets meer gedaan kon worden voor de 66-jarige Gentse.

De politie werd ingeschakeld en alle paadjes in een straal van 50 meter rond de vijver werden afgespannen. Het gerechtelijk labo en de wetsdokter kwamen ter plaatse, speurders kamden urenlang de omgeving uit op zoek naar aanwijzingen.

Niet naar Feesten

Het parket liet gisteren weten dat er geen uiterlijke sporen van geweld te vinden waren op het lichaam van Edith. De piste van kwaad opzet kan dus vermoedelijk uitgesloten worden. Vraag blijft of het om een ongeval ging, dan wel om een wanhoopsdaad. In de buurt van de vindplaats is immers een vrij steile helling, richting vijver. Het kan dus zijn dat ze uitschoof en in het water viel.

Het exacte tijdstip waarop Edith in de vijver belandde, moet nog uitgemaakt worden door onderzoek. Dat ze mogelijk 's avonds laat door het Citadelpark - dat in de donkere uurtjes een niet al te beste reputatie heeft - liep, verbaast haar broer Jean-Pierre niet. "Ze woonde in haar eentje in de buurt van het park. Ze liep er dus geregeld." Volgens haar broer was de vrouw evenwel "zéker niet" naar de Gentse Feesten geweest, die momenteel in de hele Gentse binnenstad lopen.

Tekenlerares

Jean-Pierre sluit alvast de piste van zelfdoding categoriek uit. "Ik heb haar gisteren (zondag, red.) nog aan de telefoon gehad. Ze zei niet dat het niet goed met haar ging. Integendeel zelfs, ze klonk juist erg optimistisch." Ook toen Edith vorige week nog op bezoek kwam bij hem in Kortrijk viel Jean-Pierre niets specifieks op aan haar gedrag. Edith Lepeer was een ex-lerares aan de Kunstacademie van Aalst. "Maar daar is ze vanwege haar gezondheid mee moeten stoppen", aldus nog Jean-Pierre.

Mogelijk kan het parket vandaag meer duidelijkheid scheppen over de doodsoorzaak.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op zelfmoord1813.be.