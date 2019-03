Familie doodgereden vrouw overweegt klacht tegen cafébaas: “Hij liet haar dronken vertrekken” JHM

00u00 1 De familie van de 44-jarige bromfietsster Samira Chebbah, die zondag in De Panne met haar bromfiets viel en overreden werd, overweegt een klacht in te dienen tegen de cafébaas in wiens zaak de vrouw die nacht uitging.

"Samira gaat al 25 jaar naar dat café, de baas kent haar dus goed", zegt haar Franse familie. "Toch is hij haar die nacht drank blijven geven en liet hij haar daarna vertrekken. Hij had haar moeten tegenhouden. Bovendien had Samira vlak voor haar vertrek ruzie met de vrouw die haar doodreed. We willen dat men onderzoekt of dit wel zo toevallig is."

Advocaat Philippe Versyp, die aanrijdster Priscilla V. bijstaat, is niet te spreken over de beweringen. "Nergens in het dossier staat dat beide dames ruzie zouden gehad hebben voor het ongeval. Volgens een getuige in het café is dat zelfs allerminst het geval. Ik heb alle begrip voor het verdriet en de woede van de nabestaanden, maar kan niet tolereren dat er foute dingen worden verspreid."

Vandaag verschijnt Priscilla V. voor de raadkamer.