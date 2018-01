Familie dealde drugs van Sint-Niklaas tot Italië: negen verdachten opgepakt EB

30 januari 2018

17u25

Bron: Belga 0 In Sint-Niklaas is een drugsbende opgerold, die geleid werd door drie broers en "zowel op internationale schaal als op lokaal vlak" cocaïne dealde. Dat melden de federale gerechtelijke politie en het parket van Oost-Vlaanderen. Behalve de broers waren nog twee zussen, een schoonzus en twee neven betrokken bij de drugshandel.

De bende werd op 18 januari gevat bij een grootscheepse actie met zes huiszoekingen, waarvan vijf in Sint-Niklaas en één in Gent. "Hierbij werden dealershoeveelheden cocaïne en cannabis aangetroffen. Tevens werden 32.000 euro en 4 wagens in beslag genomen. Bij de actie werden acht verdachten opgepakt. Het zijn allen leden uit eenzelfde familie, waarbij drie Albanese broers de vermoedelijke hoofdrolspelers waren. Tevens waren nog twee zussen, een schoonzus, en twee neven betrokken bij de drughandel", meldt de federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen.

De Belgische politie werkte samen met Europol en met de Nederlandse Politie. "Het onderzoek toonde aan dat de bende actief was op internationaal vlak en cocaïne transporteerde vanuit Rotterdam naar o.a. Zwitserland, Duitsland, Italië en Engeland. Tevens zette de bende een detailhandel op waarmee niet alleen Sint-Niklaas maar ook het ganse Waasland bediend werd. Voor de lokale handel schakelden ze loopjongens in, waaronder twee Albanese neven die illegaal in België verblijven."

De acht verdachten werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. De drie vrouwen werden vrijgelaten onder strenge voorwaarden en de vijf mannen werden aangehouden. Op 24 januari werd ook een Albanese jeugdvriend van één van de broers opgepakt gelet op zijn betrokkenheid, maar die man werd niet aangehouden.