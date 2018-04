Familie Christiaan Bonkoffsky geeft DNA aan gerecht: "Dit spoor is voor ons nog niet afgesloten" TT RVH Ken Standaert

26 april 2018

10u51

26 april 2018

Hoewel de speurders van de Bende van Nijvel er zo goed als zeker van zijn dat de overleden ex-rijkswachter Christiaan Bonkoffsky dan toch niet 'de Reus' van de Bende van Nijvel is, wil zijn familie dat spoor nog niet verlaten. Ze willen daarom DNA van hem aan het gerecht bezorgen om daarop verder te werken. Ook de slachtoffers van de Bende reageren kritisch.

“De afgelopen maanden is er hard gewerkt om de beloftevolle these te onderbouwen, maar het is ons niet gelukt om nog concrete elementen boven te halen.” Dat verklaarden gerechtelijke bronnen aan onze krant, die er nog aan toevoegden dat het weinig waarschijnlijk is dat er ooit voldoende bewijzen komen om Bonkoffsky aan de Bende van Nijvel te linken.

Maar in tegenstelling tot de speurders gelooft de familie van Bonkoffsky wel nog in het spoor. Ze hebben daarom DNA verzameld vanop een oud horloge dat hij kreeg na zijn tijd bij de vroegere speciale eenheden van de rijkswacht, de ondertussen beruchte Groep Diane. Dat DNA zullen ze nu aan het gerecht bezorgen. Bonkoffsky zelf werd na zijn dood gecremeerd, van hem zelf kan dus geen DNA meer worden verzameld.

DNA-profiel gereconstrueerd

"Chris heeft dat horloge geschonken aan zijn broer, in de weken voor zijn dood", zegt advocaat Geert Lenssens, die de broer van Chris B. en zijn andere familieleden vertegenwoordigt. "Het is een horloge specifiek voor leden van de Groep Diane dat Chris elke dag droeg. We hebben dat laten analyseren door een universitair lab en zij hebben het DNA-profiel van Chris kunnen reconstrueren. We wilden dat rapport zodra we het zelf in handen hadden, overhandigen aan het gerecht. Door dit nieuws gaan we er extra voor zorgen dat zij zo snel mogelijk met dit materiaal aan de slag kunnen.”

Waarom overhandigde de familie het horloge vorig jaar al niet aan het gerecht? “Ze hebben niet vroeger gehandeld omdat ook bij hen - net als bij heel wat slachtoffers - het vertrouwen in het gerecht een beetje weg is. Dat heeft te maken met hoe het dossier historisch gegroeid is en hoe er in het verleden vrij duidelijk fouten gebeurd zijn. We weten dat er in het verleden al DNA-materiaal zou onderzocht zijn, maar hoe goed is dat gebeurd? We hopen dat dit nieuwe DNA-profiel nog eens vergeleken kan worden met bijvoorbeeld het teruggevonden vissershoedje of de bewuste sigaret die na één van de overvallen werd opgeraapt."

' We weten dat er in het verleden al DNA-materiaal zou onderzocht zijn, maar hoe goed is dat gebeurd?' Geert Lenssens, advocaat familie Bonkoffsky

"Hoe grondig is de informatie onderzocht?"

"Het nieuws is heel hard aangekomen bij mijn cliënt en de rest van de familie van Chris”, aldus Lenssens nog. Aan zijn broer biechtte B. twee keer op dat hij betrokken was bij de Bende. "De eerste keer heeft hij een aantal zaken, dingen die te controleren vallen en waar zelfs huiszoekingen voor konden gebeuren, verteld. Vlak voor hij stierf heeft hij dan opgebiecht dat hij zelf bij de Bende zat. Mijn cliënt heeft dat allemaal verteld en wij vragen ons nu natuurlijk af hoe grondig die informatie onderzocht is. Wat nu naar buiten gekomen is, roept bij ons meer vragen op dan dat er antwoorden geboden worden. Net als bij de slachtoffers en hun nabestaanden."

De familie van B. hoopt dat er snel duidelijkheid komt. "Zij willen niet per se dat Chris B. de Reus is. Ze willen zekerheid of hij al dan niet betrokken was. Toen Chris die verklaringen deed aan zijn broer, was hij geen fantast. Zijn broer is dat evenmin. De hele familie wil helpen bij het onderzoek om zelf eindelijk de emotionele rollercoaster waarin zij werden meegesleept te kunnen afsluiten en hun rouwproces te starten."

"Allemaal geloven of uitgevonden, maar waarom dan?"

Ook een aantal slachtoffers van de Bende van Nijvel vraagt zich ondertussen af waarom de speurders het spoor rond Bonkoffsky dood verklaren. Advocaat Jef Vermassen, die Bende-slachtoffer David Van De Steen vertegenwoordigt, stelt zich grote vragen. "Speurders zeggen nu dat alle verklaringen over de Reus gelogen zijn, maar waarom is het dan gelogen? We krijgen alleen het bericht dat het fout is", zegt hij aan VTM NIEUWS.

"Dit bewijst dat het zeer moeilijk zal zijn om de waarheid te achterhalen. In een klassiek onderzoek geeft het openbaar ministerie informatie aan het publiek als er iets positiefs te melden valt. Hier beroept men zich steeds op het geheim van het onderzoek en horen we steeds negatieve dingen. Dit zet het vertrouwen in het onderzoek opnieuw op de helling", gaat Vermassen verder.

"Ofwel heeft er iemand gelekt die dat niet mag, en dan moet die gesanctioneerd worden", zegt Vermassen nog . "Ofwel is dit opnieuw een manier om een ballonnetje op te laten. (...) Het gaat hier opnieuw om een zogezegde vergissing. Bestaat de familie van Chris Bonkoffsky uit leugenaars of heeft Chris zelf op zijn sterfbed een grapje uitgehaald? Ze zeggen dat het allemaal gelogen en uitgevonden is. Maar waarom dan? Waarom klopt het niet? Die uitleg krijgen we niet", sluit Vermassen af.

Doofpotoperatie

"Alle mensen die ik tegenkom zeggen mij hetzelfde: 'Als dit geen doofpotoperatie, dan weet ik het ook niet meer'", zegt David Van De Steen zelf. "Er waren zoveel tips, er waren slachtoffers die hem herkenden als de Reus, en nu vegen ze dat allemaal van tafel. Waar zijn die mannen mee bezig?"

Hij stelt zich ook vragen bij de werkwijze van de speurders. "Zo'n dingen werken heel hard op je gemoed. Het is al erg, en ze doen er schepjes bovenop. Als hij het niet was, wat was het dan wel?", vraagt Van De Steen zich af.