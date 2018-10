Familie Bonkoffsky ontgoocheld na Bende van Nijvel-onthulling: "Chris was niet dé Reus, er waren er meerdere" HA

30 oktober 2018

14u36

De familie van Christiaan Bonkoffsky reageert ontgoocheld op de mededeling van het federaal parket dat de ex-rijkswachter niet de Reus van de Bende van Nijvel was. Dat zegt advocaat Geert Lenssens in een mededeling. De familie stelt dat het gerecht getuigen in een slecht daglicht plaatst door hun getuigenis "ostentatief verticaal te klasseren". Ze is er bovendien van overtuigd dat er verschillende reuzen waren.

Iets meer dan een jaar geleden verklaarde een man uit Dendermonde dat zijn broer, Christiaan Bonkoffsky, de zogenaamde Reus was. De ex-rijkswachter zou hem vlak voor zijn overlijden in verschillende fases hebben opgebiecht dat hij banden had met de Bende. Het federaal parket zegt die onthullingen grondig onderzocht te hebben, maar kwam tot de conclusie dat Bonkoffsky toch niet de Reus kan zijn.

DNA en horloge

Volgens de Bonkoffsky-familie zijn er nog een aantal merkwaardige elementen in de zaak. Zo zou de getuige nooit hebben gezegd dat zijn broer bekende de Reus te zijn, maar wel dat hij deel uitmaakte van de bende en wist wie er nog deel van uitmaakte. De familie is er overigens van overtuigd dat er meerdere reuzen waren. Iets wat slachtoffer David Van de Steen, die een aanval op de Delhaize van Aalst overleefde, begin deze maand ook al opperde in het Nederlandse praatprogramma RTL Late Night.



Verder werden het DNA en de horloge die de familie Bonkoffsky ter beschikking stelde, nooit onderzocht door het gerecht en zouden ze nog steeds in het lab bewaard worden. Het gerecht zou er ook van overtuigd zijn geweest dat Bonkoffsky betrokken was, klinkt het verder, maar er zouden met bepaalde details geen rekening gehouden worden. Zo beschreven getuigen van overvallen de wandelpas van de Reus als "verend, licht gebogen en slungelachtig, wat overeenkomt met de figuur van Chris Bonkoffsky en wat geen toevalligheid is".

Tegenbewijs

Het is onbegrijpelijk dat "nu al formeel wordt besloten dat iemand geen dader is zonder dat er tegelijk een tegenbewijs is", zegt de familie nog. Ze vraagt zich af of het gerecht een andere Reus geïdentificeerd heeft of getuigenissen heeft die kunnen bevestigen dat de verklaringen van Chris Bonkoffsky niet kloppen.

De familieleden roepen het federaal parket ten slotte op om tekst en uitleg te geven over de recente mediaberichten op basis van hun verklaringen. Het parket wenst voorlopig niet te reageren.