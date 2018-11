Fakkeltocht en herdenking in Passendale: “Laten we in naam van vandaag de menselijke verliezen en de offers van gisteren nooit vergeten” adv

10 november 2018

21u53

Bron: belga 0 Tijdens de jaarlijkse 'Passchendaele Ceremony' zijn zaterdag in de vooravond alle slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) legde een krans neer aan de Canadese gedenksite Crest Farm. Daarna volgde een fakkeltocht tot aan de kerk van Passendale.

Op 10 november 1917 kwam een einde aan de Slag van Passendale. Elk jaar op die datum herdenkt Canada de duizenden Canadezen die tijdens deze slag sneuvelden. Als eerbetoon aan de gesneuvelden en aan de belangrijke rol van de Canadezen tijdens die slag ontstond het Crest Farm Canadian Memorial.

De herdenkingsplechtigheid verplaatste zich door middel van een fakkeltocht langs de Canadalaan tot aan de kerk van Passendale. Geert Bourgeois verwees in zijn toespraak naar het beroemde gedicht van de Canadese luitenant-kolonel John McCrae. "Wanneer we 'In Flanders Fields' lezen, worden we getroffen door de dringende en eeuwige oproep om ons te herinneren wat hier honderd jaar geleden is gebeurd." Het gedicht roept volgens de minister-president ook op om lessen te trekken uit WO I.

Voorts loofde Bourgeois ook de indrukwekkende dynamiek rond de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog. Heel wat erfgoed uit de Eerste Wereldoorlog werd gerestaureerd en beschermd. Uit de hele wereld zakten al 2,9 miljoen mensen af naar de Westhoek om de Eerste Wereldoorlog te herdenken.

Tenslotte benadrukte de minister-president dat de vredesboodschap tot op vandaag actueel blijft. “Laten we in naam van vandaag de menselijke verliezen en de offers van gisteren nooit vergeten. Laten we in naam van morgen eendrachtig zijn en meer dan ooit samenwerken voor de vrede, de vrijheid en de mensenrechten."

Later op de avond staat in de Spiegeltent van het Kasteeldomein Passendale nog een concert op het programma. Met 'Distortion, a Hymn to Liberty' herdenken Frederik Sioen, Dirk Brossé en Jef Neve de Eerste Wereldoorlog.

Prinses Astrid en Canadese gouverneur onthullen herdenkingsmonument voor George Price

In Ville-sur-Haine, deelgemeente van Le Roeulx, vlakbij La Louvière, is een nieuw herdenkingsmonument onthuld ter ere van George Price. Dat was een Canadese soldaat die algemeen wordt beschouwd als de laatste soldaat van het Britse Gemenebest die gedood werd tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Prinses Astrid, prins Lorenz, de Canadese gouverneur-generaal Julie Payette en premier Charles Michel woonden de plechtigheid bij. Ook afstammelingen van Price waren erbij.

De Canadese soldaat had al een herdenkingsplaat, maar nu is er dus een nieuw monument, in blauwe steen en bijna zes meter hoog, op enkele meters van de plek waar Price sneuvelde, een paar minuten voor de wapenstilstand. Nadat de Belgische en Canadese autoriteiten het woord hadden genomen, werden er lauwerkransen neergelegd.