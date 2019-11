Fake news: Vlaams Belanger viseert migranten met foto, maar huisvuil ligt er nog door staking LH

27 november 2019

15u18

Bron: Twitter 24 De Brusselse vuilnisophalers voerden een week lang actie en daardoor stapelde het afval zich in bepaalde buurten op. Toch deelde Vlaams parlementslid en Vlaams Belang-kopstuk Guy D’haeseleer een foto van afval met een verwijzing naar “inburgeringscursussen die niet echt een succes zijn”. Zowel op Twitter als Facebook lokt zijn post felle reacties uit.

“Brussel Rogierplein 24/11/2019 om 10.00 uur. Prachtig toch he die hoofdstad! Die inburgeringscursussen zijn niet echt een succes...”, schreef D’haeseleer maandag voor zijn bijna 15.000 volgers op Facebook, bij een foto van opgestapeld afval. Het bericht werd ondertussen 1.200 keer gedeeld en kreeg 240 reacties. In werkelijkheid ging het dus om afval dat zich opgestapeld heeft door de actie van de Brusselse vuilnisophalers van Net Brussel. Die protesteerden tegen het voorstel van de directie om het werksysteem aan te passen.

Onder anderen Vicky Van Hyfte, Open Vld-politicus in het Oost-Vlaamse Evergem, signaleerde op Twitter dat het om een actie van vuilnisophalers ging. “227 opmerkingen, 1000 keer gedeeld en niemand die de moeite doet om te zeggen dat het om een actie van de vuilnisophalers gaat... ", schreef ze duidelijk geërgerd.

“Het klopt dat Brussel er heden ten dage vuil bij ligt. Dat komt omdat de huisvuilophalers staken omdat hun werkroosters werden aangepast. Door aanpassing van die werkroosters zijn er veel ongevallen gebeurd de afgelopen tijd”, reageerde iemand op de Facebookpagina van D’haeseleer.

‘Blokkade door migranten’

Het is niet de eerste keer dat Vlaams Belangers fake news verspreidden. Verschillende bekende deelden in september op Twitter een filmpje van een ‘blokkade door migranten in Calais’ - al bleek het eigenlijk om gele hesjes in Visé te gaan.

227 opmerkingen, 1000 keer gedeeld en niemand die de moeite doet om te zeggen dat het om een actie van de vuilnisophalers gaat... https://t.co/IyfhshAi1u

Stoppen met zwijgen #ikstarecht pic.twitter.com/YuYgPpe9DL Vicky Van Hyfte(@ vickyvanhyfte) link