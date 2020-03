Fake news doet de ronde, maar geloof niet alles op Whatsapp en Facebook TT

12 maart 2020

18u08

Bron: Belga, eigen berichtgeving 1196 Op sociale media als Whatsapp, Twitter en Facebook circuleren valse berichten over manieren om het coronavirus te bestrijden of te voorkomen. De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid bevestigt het probleem en werkt samen met de sociale mediagiganten om valse informatie tegen te gaan.

Slecht vertaalde berichten vanuit het Engels waarin "Taiwanese experts" worden aangehaald die zouden oproepen om je keel "vochtig" te houden, warm water te drinken, te gorgelen en een ademtest te doen om te controleren of je besmet bent met het coronavirus, doen momenteel de ronde in Whatsappgesprekken en andere sociale media.

De zogezegde ‘tips’ circuleren zowel op Facebook als op Twitter in verschillende vormen, maar ze zijn zo vals als maar kan. Veel water drinken is sowieso aan te raden, maar helpt geen sikkepit tegen een virus.

België in lockdown

Op Whatsapp wordt dan weer veelvuldig een audiobericht rondgestuurd waarin gewaarschuwd wordt dat “iemand bij Binnenlandse Zaken” heeft gewaarschuwd dat België binnen twee weken “volledig in lockdown gaat”. "De plannen worden nu opgemaakt”, klinkt het, maar ook daar is niets van waar. Vanavond komt wel de Nationale Veiligheidsraad bij elkaar om nieuwe maatregelen te treffen, maar die zullen dan daarna officieel worden gecommuniceerd.

Ook wordt er gewaarschuwd om snel voldoende levensmiddelen in huis te halen “om een paar maanden verder te kunnen”, maar volgens de FOD Volksgezondheid is het absoluut niet nodig om te beginnen hamsteren.

(Lees verder onder de afbeelding)

“Gebruik je gezond verstand”

Het gaat inderdaad om valse informatie, zegt Jan Eyckmans, woordvoerder van FOD Volksgezondheid. "Wij hebben reeds zo'n handvol meldingen gekregen over dergelijke valse berichten", zegt Eyckmans. "Eén daarvan konden we traceren tot in Suriname." Om de verspreiding van foute informatie tegen te gaan, werkt de FOD Volksgezondheid samen met Twitter, Facebook en Google om berichten van de federale overheidsdienst te promoten.

"Natuurlijk kunnen wij niet controleren wat er de ronde doet in gesloten groepen zoals op Whatsapp", zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid. "Gebruik daarom je gezond verstand en raadpleeg de officiële informatie van de overheid of de woordvoerders van de overheidsinstellingen zoals Marc Van Ranst en Steven Van Gucht", raadt Moonens aan.

De officiële informatie van de overheid omtrent het coronavirus is te volgen op de website info-coronavirus.be. Daarop vind je tal van preventietips en maatregelen die wél effect hebben.