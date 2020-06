Fake account Marc Van Ranst verspreidt tweet over “keuze om ouderen te laten sterven”, viroloog van plan om gerechtelijke stappen te ondernemen LH

11 juni 2020

19u48 20 Er circuleert momenteel op Twitter een screenshot van een valse tweet van viroloog Marc Van Ranst waarin hij zou beweren dat het keuze was om ouderen te laten sterven in de woonzorgcentra. Van Ranst gaat gerechtelijke stappen ondernemen tegen de dader. “Zulke lage streken zijn verfoeilijk, en maken mij enkel nog strijdvaardiger”, zegt hij.



De valse tweet was oorspronkelijk een reactie van een vals profiel op een bericht van minister Maggie De Block (Open Vld) en ging als volgt: “Het gewone volk begrijpt niet, dat omwille van economische en logistieke redenen, het nu eenmaal een keuze is geweest, om ouderen te laten sterven in de woon-zorgcentra. Hen alsnog naar een ziekenhuis brengen, zou een logistieke ramp geweest zijn. Keuzes moeten gemaakt worden.”

Dat account, genaamd @_VanRanstMarc, is ondertussen verdwenen, maar een ander Twitterprofiel nam vervolgens een screenshot van bovenstaande tweet en maakte er een collage van met de foto en naam van het echte Twitter-profiel van Marc Van Ranst.



Die persoon, die zich op Twitter omschrijft als een “trotse West-Vlaming” en “student marketingcommunicatie”, heeft ondertussen zijn Tweets afgeschermd. “Mag ik vragen waar u deze schandalige collage hebt gevonden, meneer Naessens. Want anders gaat mijn klacht uw richting uit”, richtte Van Ranst zich tot hem.

“Extreemrechtse sympathisanten verspreiden een vervalste tweet, waarmee ze mij proberen schade te berokkenen of mij in diskrediet proberen te brengen. Weet je wat? Het zal hen niet lukken. Zulke lage streken zijn verfoeilijk, en maken mij enkel nog strijdvaardiger. En ook via het gerecht krijgt dit nog een staartje”, postte de viroloog vanavond op Facebook en Twitter. Aan HLN bevestigt Van Ranst dat hij gerechtelijke stappen zal ondernemen als hij kan achterhalen wie de dader is.