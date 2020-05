Fairtrade Belgium: “Belg wil na coronacrisis meer lokale en faire producten” IB

08 mei 2020

00u16

Bron: Belga 0 Meer en meer Belgen kiezen tijdens de coronacrisis voor duurzaam voedsel en geven aan dat ook nadien te zullen blijven doen. Dat blijkt uit onderzoek dat Fairtrade Belgium uitvoerde bij 1.000 Belgen, in samenwerking met onderzoeksbureau Dynata.

De voorkeur voor lokale producten is tijdens de coronacrisis gestegen met 42 procent, voor Fairtrade-producten gaat het om een toename van 23 procent.

Bijna de helft van de Belgen (45 procent) zegt na de lockdown meer aandacht te willen besteden aan duurzame voeding dan voor de crisis. "Tijdens de lockdown merkten we een sterke stijging op van de verkoop van Fairtrade-producten in supermarkten. Terwijl de koffieverkoop sinds het begin van de lockdown met 19,8 procent is gestegen, is de Fairtrade-koffieverkoop met 29,5 procent gestegen.

Buurtwinkels

Soortgelijke trends worden waargenomen voor thee en chocolade. We merken ook een consumentenvoorkeur voor buurtwinkels, waarvan de verkoop sneller groeit dan die van supermarkten", zegt Johan Vrancken, managing director van onderzoeksbureau Nielsen.

De crisis heeft de Belg ook doen stilstaan bij de herkomst van voedsel, klinkt het. Uit het onderzoek blijkt dat 60 procent zich nu meer bewust is van de rol van de telers en boeren in onze voeding en een gelijkaardig percentage zegt dat de crisis ertoe heeft geleid dat ze meer belang hechten aan de vergoeding van boeren die hun voedsel verbouwen.

"We zien dat mensen aangeven na de crisis meer te zullen gaan winkelen bij lokale supermarkten of kruideniers (23 procent), openluchtmarkten (21 procent) of zelfs rechtstreeks bij de boer (33 procent). Dat zou allemaal ten koste van conventionele supermarkten kunnen gaan. Het is dus in hun eigen belang om ook op duurzaamheid in te zetten", zegt Nicolas Lambert, directeur van Fairtrade Belgium.