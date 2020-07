Fact check: nee, mondmaskers zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid jv

17 juli 2020

13u40

Bron: AFP, 7sur7 12 Het dragen van een mondmasker zou de “zuurstoftoevoer” verminderen en “het immuunsysteem” beschadigen. Vooral in België en in Frankrijk circuleert deze waarschuwing al een paar dagen op social media. Maar de beweringen zijn gewoon vals, zeggen artsen aan de factcheckers van AFP.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De afgelopen dagen verscheen er ook in ons land op Facebook een waarschuwing dat het dragen van een mondmasker gezondheidsrisico’s met zich zou meebrengen. Het bericht was getekend met copyright Sott.net, wat naar de ‘Signs of the Times’ verwijst, een krant opgericht door Laura Knight-Jadczyk. Zij staat “bekend om boeken over complottheorieën”, stelt Factuel, de factcheck-afdeling van AFP.

Ook de artsen die Factuel interviewde, verwijzen de in het Facebookbericht gemaakte beweringen naar de prullenmand. Nee, een mondkapje veroorzaakt géén zuurstofgebrek. Een chirurgisch of stoffen mondmasker is niet luchtdicht en laat zuurstof vrij circuleren.



“Een mondmasker kan mogelijk de zuurstoftoevoer enigszins verminderen en de ademhaling hinderen van een persoon met hart- of ademhalingsproblemen of in het geval van grote fysieke moeite. Er kan ook een gevoel van ongemak ontstaan dat een indruk van verstikking teweegbrengt, maar dat is psychologisch”, bevestigt Yves Coppieters, epidemioloog en hoogleraar volksgezondheid aan de ULB.

Immuunsysteem

En nee, een mondkapje beschadigt ook niet het immuunsysteem. Een organisme beïnvloed door een gebrek aan zuurstof geeft cortisol af, wat in feite het immuunsysteem verzwakt, merkt Jean-Luc Gala op, diensthoofd aan de Saint-Luc-ziekenhuizen in Brussel. Maar, zoals al vermeld, verminderen de mondmaskers de zuurstoftoevoer niet. “Het gezondheidspersoneel brengt acht uur per dag door met een mondmasker op en ontwikkelt geen secundaire infecties of gezondheidsproblemen”, aldus Yves Coppieters.

En nog eens nee: een mondmasker zorgt er niét voor dat je meer gifstoffen zou inademen. “We ademen geen gifstoffen uit, maar kooldioxide”, corrigeert Jean-Luc Gala. “Het mondkapje filtert het virus, maar niet de moleculen. Een virus is veel groter dan een molecuul zuurstof of kooldioxide “, verduidelijkt hij nog.