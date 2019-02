Facebook zet verwijderd profiel Dries Van Langenhove terug online HR

15 februari 2019

18u44 0 Facebook heeft een account van politicus Dries Van Langenhove opnieuw online gezet. Gisteren had het bedrijf twee van zijn persoonlijke accounts offline gehaald. De Vlaams-Brabantse lijsttrekker voor Vlaams Belang bij de federale verkiezingen beschuldigde Facebook van inmenging in de Belgische verkiezingen.

“Ik ben duizenden contacten kwijt. Dit is verkiezingsvervalsing”, zei de oprichter van de extreemrechtse jongerenorganisatie ‘Schild en Vrienden’ gisteren. “Als Facebook dit niet rechtzet, dien ik een klacht in.” Hij kreeg blijkbaar gehoor. Vandaag kreeg hij één account terug.

“Goed nieuws”, meldt de politicus. “Nadat ik contact heb opgenomen met Facebook en hen duidelijk heb gemaakt dat dergelijke inmenging in de verkiezing niet kan, hebben ze besloten mijn account terug te plaatsen.” Zijn tweede profiel dat werd verwijderd, heeft hij nog niet terug. “Misschien komt dat nog. Dat weet ik niet.”

Uit zijn post op Facebook blijkt dat hij zijn vrienden inschakelde om druk te zetten bij Facebook. “Bedankt allemaal om mijn vorige post te delen en om Facebook aan te spreken”, klinkt het. “Samen staan we sterk, dat hebben we bij deze nogmaals bewezen!”

8.000 volgers

Op het account dat terug online kwam, heeft Van Langenhove meer dan 8.000 volgers. In december en januari kon hij er al eens 30 dagen lang niets posten, nadat hij de gebruikersregels van Facebook had overtreden. “Toen was de reden het posten van de speech die ik gaf op de Mars tegen Marrakesh. Ik zal me in ieder geval nooit het zwijgen laten opleggen”, zei hij daarover.

Van Langenhove beschikt naast zijn persoonlijke profiel ook over een Facebookpagina met meer dan 40.000 volgers.

Bekijk ook:

“Linkse ratten, rol uw matten”: Dries Van Langenhove op de Mars tegen Marrakech.

“Ik heb hekel aan partijpolitiek”, zei Vlaams Belang-lijsttrekker Dries Van Langenhove.