Facebook weigert campagne van Zuhal Demir tegen seksuele intimidatie op straat

10u17

Bron: Belga 8 Photo News Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) lanceerde gisteren een campagne tegen seksuele intimidatie op straat, die omstaanders van intimidatie vraagt om in te grijpen en de dader aan te spreken op zijn gedrag. Maar Facebook werkt niet mee en v erbiedt de campagne omdat er 'vuile woorden' inzitten.

"De tijd is rijp om als omstaanders en getuigen te zeggen: stop ermee! Meestal is dat al voldoende om dat storende gedrag te stoppen. Gewoon iemand die tussenkomt om te zeggen dat dit niet normaal is en dat degene die het ondergaat zich daar ongemakkelijk bij voelt. Want slachtoffers zelf durven vaak niet van zich af te bijten. Ze zijn bang of te geschokt om iets te zeggen", zegt Demir over de campagne, die in radiospots en affiches op trams, bussen en de metro zal merkbaar zijn. En ook op de sociale media, maar vooralsnog niet op Facebook.

"Trieste toestanden"

Via Facebook kan de campagne niet verspreid worden, laakt Demir op Twitter. "Iemand een nummer van Zuckerberg? Trieste toestanden", zucht de staatssecretaris. "Facebook keurt campagne af en verbiedt promotie omdat er 'vuile woorden' inzitten. Dan maar via Twitter."

FB keurt campagne af en verbiedt promotie omdat er 'vuile woorden' inzitten. Dan maar via twitter. Dank aan delers! https://t.co/URP2K7BYPt Zuhal Demir(@ Zu_Demir)