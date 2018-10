Facebook verwijdert "Van Besien is een schijnheilig paterke" JC ARA

11 oktober 2018

18u48

Bron: De Tijd, eigen berichtgeving 12 Facebook heeft 15 Belgische verkiezingspagina's verwijderd, waar nepaccounts achter zaten. Het gaat onder meer om de pagina's 'Wouter Van Besien is een schijnheilig paterke' en 'Bart De Wever opnieuw burgemeester'.

Deze week ontstond commotie over de twee pagina's, die de voorbije week enkele links verspreidden naar nieuwsartikels over De Wever en Van Besien, voorzien van gekleurde commentaar. De berichten werden gesponsord, maar wie er achter de pagina's zat, is niet duidelijk. N-VA-woordvoerder Bram Bombeek zei enkel te werken via de pagina van Bart De Wever. "Die heeft al genoeg bereik."

Behalve deze pagina's waren er nog 13 andere die volgens Facebook bestuurd werden door nepaccounts. Dat is niet toegestaan, meldt het bedrijf aan De Tijd. "We willen niet dat mensen of organisaties netwerken van accounts creëren om anderen te misleiden."

Alleen na klachten

Volgens social media-expert Reinout Van Zandycke verwijderen Facebook en Twitter steeds vaker valse account of pagina's. "Al is het wel één van de eerste keren dat het een politieke pagina is. Sowieso zal dat in de toekomst nog vaker gebeuren, want ze krijgen vaak kritiek dat het via hun platformen te gemakkelijk is om via valse accounts mensen te beledigen en fake news te verspreiden." Volgens hem grijpt Facebook voorlopig alleen in na klachten. "Hier is kritiek op gekomen in de media, en mogelijk hebben veel mensen de pagina gerapporteerd. Maar zonder die negatieve reacties hadden ze waarschijnlijk niks ondernomen. In die zin kan het nog veel beter." Volgens Van Zandycke zijn fake pagina's immers vrij eenvoudig op te sporen. "Als je ziet dat een profiel geen vrienden heeft, geen echte profielfoto en verder ook niks post, maar wel zo'n pagina sponsort kan je snel ingrijpen."

Politicoloog Dave Sinardet vindt dat Facebook de regels strenger moet maken. "Wie in de Verenigde Staten politieke boodschappen op Facebook wil verspreiden, moet zich eerst met naam en adres laten registreren. In België vraagt Facebook dat niet, maar dat zou wel moeten gebeuren", zegt hij aan VRT NWS. Al weet Facebook wel welke kredietkaart betaald heeft voor de gesponsorde posts. Het bedrijf zegt nog uit te zoeken wie achter de accounts zit, maar - zo klinkt het - er zou geen sprake zijn van buitenlandse inmenging.

Verkiezingsuitgaven

De affaire is lastig voor N-VA, want volgens de wet op de verkiezingsuitgaven moet een partij alle campagnekosten rapporteren, ook als die door derden zijn gemaakt. Maar de partij weet niet wie er achter die uitgaven zit of om hoeveel geld het gaat.