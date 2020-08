Facebook speurt ook naar oude Zwarte Piet-foto’s: Vlaams Belang kreeg al verschillende waarschuwingen avh

28 augustus 2020

12u59 124 Facebook verbiedt sinds kort afbeeldingen van Zwarte Piet, maar nu blijkt dat die nieuwe regels ook retroactief werken. Vlaams Belang laat weten dat de partij al verschillende meldingen kreeg over oude foto’s die in strijd zijn met de richtlijnen. Als de partij de bewuste foto’s niet verwijdert, riskeert ze van Facebook gegooid te worden. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken is niet te spreken over het beleid: “Facebook maakt hier niet de wetten, wij doen dat.”

Vlaams Belang kreeg afgelopen nacht verschillende ‘alerts’ van Facebook met de boodschap dat een aantal posts “in strijd zijn met de richtlijnen voor de community inzake haatdragend taalgebruik”. De berichten in kwestie zijn maanden geleden gepost en gaan allen over het behoud van de Zwarte Piet-traditie en beelden de traditionele Piet af, bruinzwart geschminkt. De waarschuwingen laten er echter geen twijfel over bestaan: als de posts niet verwijderd worden, zal de pagina offline worden gehaald.

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken is niet te spreken over het beleid van Facebook: “Tijdens de laatste verkiezingen stemden 800.000 Vlamingen op onze partij, maar voor Facebook is die democratische context niet relevant”, aldus Van Grieken. “Ook de strafwet speelt duidelijk niet mee, want zelfs Unia heeft al meermaals expliciet duidelijk gemaakt dat Zwarte Piet niet racistisch is. We kunnen dus alleen maar concluderen dat Facebook niet langer een rol opneemt als sociaal medium, maar zelf aan politiek activisme doet.”

Facebook liet eerder al weten niet automatisch afbeeldingen te verwijderen, maar bij elk geval afzonderlijk te kijken naar de context. “Facebook vindt het niet aanvaardbaar dat mensen zich gediscrimineerd of onveilig voelen door bepaalde berichten. Sinterklaas is een feest voor iedereen”, aldus het platform. Facebook beseft dat niet iedereen in België en Nederland het hiermee eens is, maar noemt het “een principiële aanpak”. “Neutrale nieuwsberichten over het debat mogen wel nog worden gedeeld, zelfs als er een afbeelding bij staat. De discussie voeren kan dus nog”, benadrukt het bedrijf.

Vlaams Belang laat nog weten de Belgische en in het bijzonder de Vlaamse regering in de bevoegde parlementen te zullen aansporen om Facebook op het matje te roepen.

