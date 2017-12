Facebook lanceert Messenger voor kinderen HA

Het is nog niet bekend wanneer de app wereldwijd wordt uitgerold. Facebook heeft een Messenger speciaal voor kinderen ontwikkeld. Met de Messenger Kids app kunnen kinderen veilig chatten terwijl hun ouders op de achtergrond de controle houden.

Voor het gebruik van Messenger Kids hoeft een kind geen eigen Facebookaccount te hebben, maar wordt het account van de ouder(s) gebruikt. Deze geeft zijn of haar kind toestemming om de app te gebruiken. De naam van de jonge gebruiker wordt niet openbaar en Messenger Kids is vrij van reclame.

Kinderen kunnen niet zelf op zoek gaan naar nieuwe contacten, maar doen dat via hun ouders. Deze kunnen voor hun kind contact maken met mensen met een Facebookaccount. Als een kind een vriendje of vriendinnetje wil toevoegen, moeten de ouders van de kinderen dat via hun Facebookaccounts mogelijk maken.

Naast de ouders houdt ook Facebook een oogje in het zeil. Het bedrijf zal accounts van gebruikers die zich misdragen tegenover kinderen afsluiten.

Messenger Kids komt deze maand in de Verenigde Staten beschikbaar voor iPhone en Android. Het is nog niet bekend wanneer de app wereldwijd wordt uitgerold.

