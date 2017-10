Facebook en België kruisen opnieuw de degens 13u30

Bron: belga, vtmnieuws.be 0 In de rechtbank van Brussel is de juridische strijd begonnen tussen Facebook en de Belgische Privacycommissie. De commissie zegt dat Facebook onwettig ons surfgedrag bijhoudt, met een zogenaamde Facebook-pixel, een onzichtbaar puntje dat virtueel meekijkt op andere websites dan Facebook en zelfs bij mensen die niet op Facebook zitten.

Facebook gebruikt voor wat de Privacycommissie "massasurveillantie" noemt, drie volgtechnologieën die het bedrijf zelf gemaakt heeft en commercialiseert. Het gaat meer bepaald om de zogenaamde "social plug-ins", zoals "like"- en "share"-knoppen", de zogenaamde "cookies", en de zogenaamde "pixels", minuscule afbeeldingen die ingebouwd zijn op de websites van derden.



Volgens de Privacycommissie verzamelt Facebook op die manier massaal persoonsgegevens maar voldoet het niet aan de wettelijke vereisten daarvoor.

Vaag

"De informatie die Facebook hierover geeft, is vaag, onvolledig en misleidend", pleitten de advocaten van de Privacycommissie. "Die informatie geeft geen idee van de schaal waarop dit gebeurt, noch over de rechten van de gebruiker. In tegenstelling tot andere bedrijven geeft Facebook de particulier ook geen toegang tot de gegevens die over hem worden opgeslagen. Internetsurfers kunnen op die manier nooit een geldige toestemming geven voor het opslaan van hun persoonsgegevens."



In de ogen van de Privacycommissie laat Facebook haar commercieel belang doorwegen op de fundamentele rechten van haar gebruikers. Ze eist dan ook dat Facebook stopt met het ongebreideld volgen van het surfgedrag van Belgische internetgebruikers, en dat op straffe van een dwangsom van 250.000 euro per dag. Morgen pleiten de advocaten van Facebook.