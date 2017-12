Facebook betaalt voortaan belastingen in België kv

De Amerikaanse socialenetwerksite Facebook gaat zijn fiscale structuur aanpassen, zodat het voortaan belastingen betaalt in elk land waar het lokale omzet genereert. In het verleden werden alle inkomsten doorgesluisd naar zijn Iers filiaal en daar belastingen betaald.

Het bedrijf zegt vandaag dat het "een lokale verkoopstructuur" gaat opzetten in landen waar het al een kantoor heeft om lokale adverteerders aan te trekken. Volgens de krant De Tijd is dat ook in België het geval: Facebook huist in de Wetstraat.

Kritiek

In 2010 besliste de socialenetwerksite om zijn internationale activiteiten te bundelen in Ierland. Maar die fiscale optimalisatie krijgt steeds meer kritiek, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Vorig jaar beloofde Facebook dat het zijn Britse omzet niet langer via Ierland zou boeken, na berichten dat het bedrijf slechts 4.327 pond belastingen had betaald in het UK. In de VS is Facebook zelfs in een juridisch gevecht met de fiscus verwikkeld, die het bedrijf mogelijk meer dan 5 miljard dollar kan kosten.

"We geloven dat het opzetten van een lokale verkoopstructuur meer transparantie zal creëren voor overheden overal ter wereld, die vragende partij zijn voor een grotere visibiliteit van onze omzet in hun landen", schrijft financieel directeur Dave Wehner vandaag in een verklaring.

Overwinning

De aanpassing is ook een morele overwinning voor de Europese Commissie, die vindt dat digitale multinationals nu te weinig belastingen betalen. Eerder besliste de Commissie ook al dat de Amerikaanse technologiegigant Apple 13 miljard euro belastingen moet betalen, omdat het jarenlang zou hebben genoten van onterechte belastingvoordelen in Ierland.

De nieuwe fiscale structuur zou volgens de financieel directeur van Facebook in de loop van volgend jaar worden geïmplementeerd. Tegen midden 2019 moet de ombouw helemaal rond zijn. Facebook heeft meer dan dertig lokale kantoren. Zijn hoofdkantoor blijft in Menlo Park (Californië) en Dublin blijft de internationale hub.