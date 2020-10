Open Like Never Before Gesponsorde inhoud Fabrice Lamproye (Les Ardentes): “Er gaat niets boven de intense emoties van een live concert” Aangeboden door Coca-Cola

07 oktober 2020

08u00 0

2020 staat in ons geheugen gegrift als een jaar waarin we onze sociale contacten noodgedwongen beperkten. Tegelijk staan we dit jaar voor enorme uitdagingen. Niet alleen economisch, maar ook menselijk. We spraken met Fabrice Lamproye, organisator van Les Ardentes in Luik, één van de grote Europese festivals. Hij vertelt ons hoe hij van deze crisis een opportuniteit wil maken.

De joviale festivalorganisator blijft het herhalen: “Ondanks alle ellende, moeten we focussen op de toekomst en ons eigen leven.” Hij is er vast van overtuigd dat iedereen uit zijn fouten kan leren om het nóg beter te doen.

Wat betekent ‘heropstarten’ voor jou?

Heropstarten betekent vraagtekens plaatsen bij onze vroegere routines. Zelf voel ik bijvoorbeeld de behoefte om te herbronnen in de natuur, die ik tijdens de lockdown volop heb kunnen ontdekken.

Geluk zit soms in kleine dingen. Wat geeft jou energie?

Een goed gesprek bij een lekkere maaltijd met personen die je nauw aan het hart liggen, dat kan zo’n deugd doen. Tijdens de lockdown heb ik ook brood leren bakken. Beginnen met water en bloem en eindigen met een lekker zuurdesembrood geeft ongelooflijk veel voldoening. (lacht)

Wat heeft er de laatste maanden voor gezorgd dat je het hoofd niet liet hangen?

Mijn team en ik hebben vooral vooruitgekeken. Zo hebben we geprobeerd om een nog mooiere affiche samen te stellen voor Les Ardentes 2021. Ook het artistieke heeft me overeind gehouden. Zo heb ik een muzieklabel gelanceerd. Mijn eerste wapenfeit is de lancering van het nieuwe album van Jean-Christophe Renault. Hiervoor heb ik trouwens samengewerkt met mijn zoon, die het logo heeft ontworpen.

Wie bewonder je nu meer dan vroeger?

Vooral al wie tijdens de crisis zijn verantwoordelijkheden niet uit de weg is gegaan, zoals het zorgpersoneel.

Stel: je krijgt carte blanche om de wereld te hertekenen. Hoe ziet je nieuwe wereld eruit?

Ik zou daarvoor in het hoofd van de jeugd kruipen. We moeten de wereld echt opnieuw vormgeven met hen in het achterhoofd en rekening houden met onze fouten uit het verleden. Die verloren maanden hebben een veel grotere impact op jongeren dan op wie al wat meer levenservaring heeft. We moeten hen de kans geven om die verloren tijd in te halen.

Wie zou je uitnodigen om dat plan uit te werken?

Jongeren met een mooie visie, een onafhankelijke geest en een sterke persoonlijkheid. De wereld heeft hen hard nodig.

Wat wil je na deze periode bijdragen aan onze samenleving?

Ik wil de mensen samen intense momenten en emoties laten beleven tijdens festivals. Er gaat niets boven een artiest live aan het werk zien. Inspiratie komt voort uit emotie, we kunnen niet zonder.

Wat geef je graag nog mee voor de toekomst?

We moeten focussen op de mooie dingen die eraan zitten te komen, ondanks de moeilijke omstandigheden.

Als je de nieuwe Coca-Cola-spot met Dvtch Norris hebt gezien, weet je dat we samen sterker uit deze moeilijke periode kunnen komen. Het is dan ook belangrijker dan ooit om na te denken over hoe we kleine dingen uit het dagelijkse leven anders kunnen aanpakken. Daarom leek het ons interessant om in gesprek te gaan met Fabrice Lamproye om zijn visie op het ‘nieuwe normaal’ te ontdekken. Dit is het tweede artikel in een reeks van vijf. De volgende artikels verschijnen elke vrijdag online.



