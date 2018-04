F16-piloot verblind door laserpen: dader riskeert 20 jaar cel MMM

18 april 2018

13u58 2 Dinsdagavond werd een F16-piloot van de militaire basis van Kleine Brogel verblind door de stralen van een laserpen. Een man uit Peer wordt ervan verdacht de vliegenier met opzet te hebben verblind vanop de grond. De laserpen van de verdachte werd in beslag genomen. De man wordt verhoord.

“Dergelijke feiten doen zich wel vaker voor”, verklaart commissaris Eric Cenens van de politiezone Kempenland. “De daders beseffen blijkbaar niet welke straffen zij riskeren. Als de verdachte uit Peer schuldig bevonden wordt, hangt hem mogelijk een gevangenisstraf tot 20 jaar boven het hoofd. Wanneer er verwondingen worden veroorzaakt bij de slachtoffers, kan die straf oplopen tot maximaal 30 jaar”, besluit de commissaris.



In 2014 werd een Maasmechelaar al eens veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De twintiger scheen toen op een politiehelikopter. Hij kreeg daarvoor een werkstraf. Het was de eerste keer ooit dat er in ons land iemand voor die feiten gestraft werd.