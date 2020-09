Exclusief voor abonnees

F.K. (20) morgen oog in oog met Chiroleider die haar jarenlang terroriseerde: “Ik stond voor de keuze: seks hebben of hij zou mijn leven helemaal kapotmaken”

Cédric Maes

17 september 2020

06u00

0

“Eindelijk erkenning krijgen als slachtoffer, daar is het mij om te doen.” Morgen kijkt F.K. (20) de jongeman in de ogen die ooit haar goede vriend was, maar haar jarenlang heeft misbruikt. Wat begon met een stomdronken vrijpartij tijdens een doop op Chiroweekend, eindigde in jarenlange psychologische en emotionele dwang, chantage met naaktfoto’s en een dubbele verkrachting. “Maar ze hebben me niet klein gekregen, ik sta sterker dan ooit.”