F-35's vallen goedkoper uit voor ons land door ‘cadeaus’ van Pentagon IB

14 november 2018

04u00

Bron: Belga 0 De F-35, het gevechtsvliegtuig waarvan België er 34 heeft besteld, is goedkoper uitgevallen dan verwacht door twee cadeaus die werden toegekend door de Amerikaanse overheid. Dat zegt kolonel Harold Van Pee, de verantwoordelijke voor het aankoopdossier, in een interview met L'Echo.

België heeft de F-35's besteld voor 76,3 miljoen euro per stuk voor een startklaar toestel. Het contract werd gesloten tussen ons land en het Pentagon, dat ze aankoopt bij producent Lockheed Martin. De VS deden volgens Van Pee twee grote commerciële gestes. Zo laten ze de historische ontwikkelingskosten van het toestel vallen.

België was niet bij de landen die van bij het begin bij de ontwikkeling waren betrokken en had dus normaal 475 miljoen dollar moeten betalen. Ook de jaarlijkse ontwikkelingskosten tot 2030 - zowat 7,2 miljoen dollar - werd kwijtgescholden.

Duurder vlieguur

Van Pee geeft in het interview wel toe dat een vlieguur met de F-35 30 procent duurder is dan een met de F-16. "Maar we gaan 30 procent minder uren vliegen", zegt hij. "We hebben immers minder vliegtuigen en we zullen ook gebruik maken van een simulator. De jaarlijkse kost om de F-16's operationeel te houden was 222 miljoen euro, en dat zal stijgen tot 229 miljoen. Dat is heel wat minder dan de 270 miljoen euro die voorzien waren in de Strategische visie. We blijven dus min of meer op het zelfde bedrag, ook al zijn de vlieguren met de F-35 duurder.”