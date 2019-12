F-16 van de Belgische luchtmacht heeft gemiddeld 33,2 defecten Rekenhof geeft Luchtmacht goed rapport, maar waarschuwt voor verouderde F-16's & C-130's ADN

Bron: Belga 0 In 2017 had een F-16 van de Belgisch Luchtmacht gemiddeld 33,2 defecten. In 2014 waren dat er nog maar 20. Bovendien werd de periode tussen twee defecten in dezelfde periode bijna gehalveerd van 18,4 naar 9,6. Dat stelt het Rekenhof in een verslag dat vandaag werd verspreid en waarin het de Luchtmacht goede punten geeft omdat ze ondanks de verouderde vloot, grotendeels doet wat ze moet doen. Maar de lagere beschikbaarheid van die verouderde vloot en het op peil blijven van het aantal vlieguren vormen het grootste risico voor de Luchtmacht om de doelstellingen te handhaven.

De beschikbaarheid van de F-16's is de afgelopen jaren gevoelig gedaald. In 2014 was 73 procent van de vloot operationeel, maar in de eerste helft van 2018 werd de norm van 60 procent met 59 procent net niet meer gehaald. In die periode steeg het aantal F-16's dat een gepland of ongepland (bij defect) onderhoud onderging.



Bij de C-130-transportvliegtuigen ligt de operationaliteit de laatste vier jaar onder de norm. Dat komt onder meer omdat er nagenoeg evenveel toestellen in gepland onderhoud waren als dat er operationeel waren. "De lagere beschikbaarheid van de toestellen tijdens bepaalde periodes is deels te verklaren door de ouderdom van de toestellen", stelt het Rekenhof.

Onvoldoende trainen

Het Rekenhof stelt voorts dat voor de C-130 en de F-16 het grootste risico voor het handhaven van het ambitieniveau ligt in een lagere beschikbaarheid van de verouderende toestellen en het op peil blijven van het aantal vlieguren. Vooral bij de F-16 is het aantal vlieguren bepalend voor het aantal piloten dat kan worden getraind. Gezien het grote aantal vlieguren per toestel dat wordt gepresteerd, lijkt de marge beperkt om met de huidige vloot het aantal piloten en dus ook het ambitieniveau te verhogen.

Omdat de beschikbaarheid van de nieuwe NH90-helikopters tot dusver lager uitvalt dan verwacht, kunnen de piloten onvoldoende trainen. Daarnaast hebben de nieuwe helikopters verschillende taken, zowel voor het landcomponent, de marine als voor zoek- en reddingsacties.

De C-130's, F-16's en NH90's waren de voorbije jaren betrokken bij verschillende operaties. De hoge inzet heeft echter gevolgen voor de paraatheid van de toestellen. Zo kon het Rekenhof vaststellen dat de recente operaties vanuit Jordanië (F-16) en in Mali (NH90) een negatieve impact hadden op de operationaliteit en het toekomstige voortzettingsvermogen. Door de operaties en het toenemend (on)gepland onderhoud zijn er immers onvoldoende toestellen beschikbaar opdat de piloten de noodzakelijke trainingsuren kunnen vliegen.

