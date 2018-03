F-16's kunnen volgens studie nog mee tot minstens 2029, Vandeput zegt geen weet te hebben van rapport TT

20 maart 2018

06u15

Bron: Belga, Radio 1 8 Een studie van vliegtuigbouwer Lockheed Martin zegt dat het perfect mogelijk is om de Belgische F-16's langer in dienst te houden, zonder veel extra kosten. Nochtans beweerde minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) dat zo'n studie niet bestond. Vandeput reageert nu dat hij niet op de hoogte is en wil zo snel mogelijk laten onderzoeken waarom het niet tot bij hem belandde. Als het rapport effectief bestaat, als de inhoud klopt en als het leger beslist heeft die studie niet te delen met de minister, is er "een probleem", zo erkende de N-VA-minister.

Sinds de regering-Michel in 2015 besliste om de F-16's van de Belgische luchtmacht te vervangen, krijgt minister Vandeput in het parlement geregeld de vraag of die miljardenaankoop wel nodig is. Altijd zei hij dat de gevechtsvliegtuigen een levensduur hebben van 8.000 vluchturen en dan 'versleten' zijn. Die limiet bereiken ze tussen 2023 en 2028.

Vandeput bevestigde daarbij elke keer dat er geen studies of programma's bestaan, ook niet bij de constructeur van het toestel, het Amerikaanse Lockheed Martin, om de Belgische F-16 langer in dienst te houden. Toch bestaat zo'n studie wel degelijk, schrijft De Standaard vandaag. Meer nog, Lockheed Martin maakte ze vorig jaar op uitdrukkelijk verzoek van de Belgische defensie, die het document kreeg op 26 april 2017.

In het document laat de constructeur er geen twijfel over bestaan: het is perfect mogelijk om de F-16's langer in dienst te houden, zonder veel extra kosten. Concreet zouden de F-16's nog zes jaar langer meekunnen. In het model dat Lockheed Martin uittekende, moeten de oudste F-16's pas in 2029 uit dienst worden genomen.

"Geen weet van rapport"

Hoe kan het dan dat Vandeput altijd heeft volgehouden dat er geen studie bestond? De minister reageerde vanmorgen bij Radio 1 dat hij "met de hand op het hart kan zeggen" dat hij effectief geen weet had en heeft van het rapport. Hoe het kan dat het niet van de legertop tot bij hem geraakte, kon hij niet zeggen. "Ik kan van mijn diensten dat ze mij normaal gezien inlichten. Als het klopt dat de F-16's langer kunnen vliegen, lijkt het mij wel duidelijk dat ik dat zou moeten weten. Ik vraag nu de tijd om te onderzoeken wat er is fout gelopen. Ik wil nu eerst weten wat dat rapport zegt, wat de implicaties zijn en waarom het in de structuren van Defensie is blijven hangen."

'Als er effectief geschreven staat dat de F-16's langer mee kunnen, dan zullen we daar uiteraard rekening mee houden'

Als het rapport effectief bestaat, wil de N-VA-minister het snel kunnen inkijken en nagaan "op welk niveau en waarom er is beslist om het niet aan de minister te bezorgen". Maar als de inhoud klopt en de legertop toch beslist heeft om de minister niet in te lichten, is er volgens Vandeput "een probleem". Defensie zelf wil nog geen reactie kwijt en noemt de conclusie "voorbarig".

Op de inhoud van het rapport wilde Vandeput nog niets zeggen. "Ik heb het nog niet kunnen lezen, dus dat zou ik eerst graag doen. Als er effectief geschreven staat dat de F-16's langer mee kunnen, dan zullen we daar uiteraard rekening mee houden en zal ik die informatie meenemen naar de regering om een beslissing te nemen." Van een opschorting van de aankoopprocedure wil de N-VA'er voorlopig niet weten. "Die procedure moet verder lopen".

Sp.a en Groen: "Aankoopprocedure opschorten"

Volgens sp.a-voorzitter John Crombez moet de aankoopprocedure voor de opvolger van de F-16's wel opgeschort worden. Crombez noemt het dossier "gemanipuleerd" en zegt dat Vandeput "zwart op wit dingen gezegd heeft die niet kloppen".

Heeft de N-VA-minister gelogen? "Dat weet ik niet. Ik weet niet of de minister zelf het rapport heeft gezien. Alleszins was de top van het Belgische leger op de hoogte", zei Crombez in De Ochtend op Radio 1. "Twee essentiële elementen zijn onwaar. We moeten helemaal niet snel beslissen en er is wél een studie", aldus Crombez.

Volgens de sp.a-voorzitter zijn "de feiten verdraaid" en is het "dossier gemanipuleerd". Hij vraagt daarom dat de procedure wordt opgeschort en dat de minister snel met tekst en uitleg naar het parlement komt. "Het parlement en de mensen hebben recht op eerlijkheid en duidelijkheid", klinkt het.

Ook oppositiepartij Groen reageert "verbijsterd". Volgens Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt moet Vandeput "de procedure meteen opschorten". "Ofwel wist de minister niet van het bestaan van deze studie, en worden studies besteld zonder zijn medeweten. Ofwel wist de minister het wel degelijk, en hield hij dit verborgen voor publiek en parlement. In beide gevallen is er een groot probleem voor diens geloofwaardigheid", aldus De Vriendt.

Open Vld: "Als rapport klopt, is dat nieuw element"

"Ik wil de analyse van het rapport afwachten. Maar mocht dit rapport kloppen, dan liggen er nieuwe feiten op tafel waarmee we verder aan het werk moeten gaan", zei Open Vld-defensiespecialist Tim Vandenput in De Ochtend. Volgens de Open Vld'er moet het parlement snel inzage krijgen in het rapport. Als het rapport zou blijven liggen zijn bij de legertop, is het volgens Vandenput de vraag waarom het niet is doorgegeven aan de minister.