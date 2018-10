F-16 ontploft op militaire vliegtuigbasis in Florennes: 1 lichtgewonde

11 oktober 2018

Bron: Sudpresse, Belga

Op de militaire luchtmachtbasis in Florennes, in de provincie Namen, is een F-16 ontploft en volledig uitgebrand. De oorzaak van de explosie is nog onbekend. Eén persoon raakte lichtgewond.