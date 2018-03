F-16-gate: "Minstens vijf legerchefs hebben studie in doofpot gestopt" lva

24 maart 2018

04u25

Bron: Belga 0 In een interview vandaag in De Morgen zegt Melissa Depraetere, de militaire experte van oppositiepartij sp.a, dat er tussen de vijf en zeven hoge luchtmachtofficieren betrokken waren bij het verzwijgen van de studie die de partij lekte. In die studie staat dat de Belgische F-16's nog duizenden vlieguren meer aankunnen.

Depraetere, medewerkster van parlementslid Alain Top, was degene die de veelbesproken studie te pakken kreeg. Volgens haar zit bij die vijf tot zeven chefs ook Claude Van de Voorde, ex-kabinetschef van defensieminister Steven Vandeput en ex-baas van de luchtmacht. "We weten dat hij één vergadering bijwoonde waar de langere levensduur van de F-16's besproken is."

Naast Van de Voorde heeft sp.a het over de twee generaals en twee kolonels, onder wie kolonel Harold Van Pee, die deze week tijdelijk een stap opzijzetten. Daarnaast noemt Depraetere ook generaal Michel Ocula. Volgens de informatie van de socialisten heeft kolonel Van Pee erop aangedrongen de studie wel door te geven aan de hogere echelons.

"Wij wachten de resultaten af van de audits", klinkt het op het kabinet-Vandeput.